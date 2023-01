Terra Amara: Yilmaz confessa a Müjgan di aver sparato a… | Anticipazioni

Un incidente rischierà di costare caro a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. L’uomo sparerà infatti per errore al “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e dovrà vedersela con la furia della neo-moglie Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), alla quale si troverà costretto a confessare parte della storia. Vediamo insieme perché…

Terra Amara, news: Yilmaz fa una sconcertante scoperta su Züleyha

Tutto partirà quando, il giorno successivo alle sue nozze con Müjgan, Yilmaz si troverà tra le mani una lettera scritta circa un anno prima da Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) nella quale lei gli confessava di essere stata costretta da Hünkar (Vahide Perçin) a sposare Demir Yaman (Murat Ünalmış) poiché aveva minacciato, in caso contrario, di farlo condannare a morte per l’omicidio di Naci, l’uomo che a Istanbul aveva tentato di violentarla.

Furioso, Yilmaz tenterà di rintracciare la Altun per avere un incontro chiarificatore con Zuleyha; lei però a quel punto avrà seguito Demir nella capitale, ciò perché l’uomo lascerà Adana dopo aver incendiato la casa della cugina Şermin (Sibel Taşçıoğlu).

Tra una peripezia e l’altra, la prima a tornare a casa sarà Hünkar, che Akkaya deciderà di rapire – con l’aiuto di Çetin Ciğerci (Aras Şenol) – perché la riterrà l’unica responsabile della sua rottura con Züleyha. Da lì, la tragedia non tarderà ad arrivare…

Terra Amara, trame: Yilmaz spara per errore a Fekeli

Eh sì: se avete letto i nostri post precedenti dedicati a questa trama, sapete sicuramente già che, al culmine di una discussione, Yilmaz sarà sul punto di freddare Hünkar con un colpo di pistola. A tentare di bloccare la situazione penserà però Fekeli, che nel bel mezzo di un colluttazione si prenderà una pallottola in pieno petto. In preda ai sensi di colpa, Akkaya porterà immediatamente il padrino in ospedale, dove verrà soccorso da tutta l’equipe medica in servizio e da Müjgan.

Tuttavia, non appena Fekeli si sarà ripreso da un intervento medico rischioso (che gli procurerà anche un arresto cardiaco), Yilmaz dovrà fare i conti anche con le domande della sua sposa, convinta fino a quell’istante che il marito fosse a Istanbul per partecipare ai funerali di un amico venuto a mancare all’improvviso…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz confessa a Müjgan di avere sparato a Fekeli

Anche se non potrà certo raccontarle di averle mentito riguardo l’inesistente funerale (a quel punto dovrebbe anche rivelarle che voleva parlare con Züleyha della loro rottura), Yilmaz non troverà il coraggio di nascondere a Müjgan ciò che è successo con Fekeli e le confesserà di avergli sparato per errore mentre cercava di caricare la sua pistola.

Una versione distorta della storia, che porterà ad un grosso colpo di scena in seguito alla morte di un personaggio storico della telenovela…