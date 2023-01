Terra Amara: Yilmaz e Demir finiranno nella stessa cella, ecco perché | Anticipazioni

Per quale motivo Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) verranno arrestati a distanza di poche ore e si troveranno a dover condividere la stessa cella? Per avere la risposta a questa domanda bisognerà osservare con attenzione quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara, news: la morte di Cengaver e l’arresto di Demir

La storyline partirà in seguito alla morte di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), che verrà ucciso con un colpo di pistola dal nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat), al culmine di un litigio. Dato che, prima di esalare l’ultimo respiro, Cengaver non riuscirà a pronunciare il nome del suo assassino, i sospetti si concentreranno immediatamente su Demir, ossia l’ultima persona che è stata vista in pubblico mentre discuteva in maniera piuttosto accesa con lui.

In nome di una vecchia amicizia col defunto, il nuovo Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) vorrà fare completa chiarezza sull’omicidio e non darà modo a Demir di difendersi a dovere, dato che lo spedirà subito in carcere in attesa di fare ulteriori indagini. Tuttavia, nel giro di poche ore, lo stesso Demir si troverà ad avere a che fare con un compagno di cella piuttosto sgradito: l’odiato Yilmaz!

Terra Amara, trame: Yilmaz si costituisce per lo sparo a Fekeli!

Eh sì: ancora avvolto dai sensi di colpa per aver sparato per errore al padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) mentre cercava di uccidere Hünkar (Vahide Perçin), Yilmaz dovrà arginare un imprevisto proprio qualche attimo dopo il funerale di Cengaver. In pratica, dato che il Pubblico Ministero starà indagando anche sullo sparo a Fekeli, il fedele Çetin Ciğerci (Aras Şenol) si prenderà la colpa di quanto successo ad Ali Rahmet, ragione per la quale verrà prontamente arrestato.

Dopo essersi confrontato con la moglie Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), Yilmaz non se la sentirà però di lasciare Çetin in prigione al posto suo e si costituirà. Agendo in tal modo, anche lui finirà dunque in manette per ordine dell’intransigente Jülide Yalçınkaya… Appena varcherà la porta della sua cella, Yilmaz si ritroverà quindi di fronte a Demir!

Terra Amara, spoiler: Yilmaz e Demir finiscono nella stessa cella ma…

Già inviperito perché, tramite una lettera, avrà appreso che Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) è stata costretta a sposare Demir poiché sotto ricatto di Hünkar, Yilmaz non esiterà quindi ad attaccare fisicamente il nemico. Tra i due uomini verrà così a crearsi una rissa prontamente sedata dalle guardie, tant’è che i due reclusi finiranno in isolamento (anche se potranno comunicare tra di loro grazie ad un muro).

Questo sarà un modo per Yilmaz e Demir di chiarire una volta per tutte le loro divergenze o finirà per inasprire ulteriormente il loro tesissimo rapporto? Staremo a vedere… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.