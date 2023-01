Terra Amara: Yilmaz, ecco chi minaccerà stavolta! | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) sarà costretto ad utilizzare la forza pur di rendere felice la fidanzata Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) in prossimità del loro matrimonio. Data la reticenza dei suoceri Behzat (Engin Yüksel) e Sevil (Mihriban Er) a partecipare al lieto evento, il nostro protagonista sarà costretto a sporcarsi le mani, con buona pace del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık)…

Terra Amara, news: Yilmaz, Müjgan e l’invito alle nozze

La storyline comincerà a movimentarsi quando ormai mancheranno soltanto tre giorni allo sposalizio, ragione per cui Yilmaz e Müjgan faranno stampare le varie partecipazioni da consegnare agli invitati. Neanche a dirlo, la dottoressa avrà però un peso sul cuore, poiché la madre e il padre non vorranno affatto saperne di accettare Akkaya come loro genero.

Seguendo un consiglio di Fekeli, Yilmaz tenterà quindi di mettersi in contatto con Behzat, appena constaterà che Sevil rifiuta addirittura di rispondere al telefono alla figlia; ogni suo sforzo risulterà però del tutto vano, dato che il suocero non vorrà scendere ad alcun tipo di compromesso con lui e gli rinfaccerà il suo apparente passato criminale e i vari mesi che ha trascorso in carcere per omicidio. Ciò costringerà dunque Yilmaz a fare un ulteriore passo…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz minaccia Behzat

Eh sì: senza parlare della questione alla fidanzata, Yilmaz prenderà la propria automobile in direzione di Istanbul, al fine di recarsi nell’ospedale in cui lavora Behzat ed avere un colloquio faccia a faccia con lui. Anche in questo caso, l’Hekimoğlu non sarà per niente collaborativo, tant’è che Akkaya finirà per sbatterlo al muro ed intimargli di andare al matrimonio, annunciandogli che se agirà in un altro modo dovrà vedersela con lui.

Insomma, Yilmaz si lascerà andare ad una vera e propria minaccia che estenderà anche a Sevil, visto che ordinerà a Behzat di assistere alla cerimonia al fianco della consorte. Ma l’uomo si piegherà al ricatto oppure deciderà comunque di non presentarsi?

Terra Amara, trame: Yilmaz e la gravidanza di Züleyha

In mezzo a tutto questo trambusto, Yilmaz dovrà convivere anche con un altro pensiero: l’uomo resterà esterrefatto quando apprenderà che Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) è in attesa del secondo figlio dal marito Demir Yaman (Murat Ünalmış). Una notizia che lo scoraggerà, visto che darà l’impressione di non essere più del tutto certo dei sentimenti che prova per Müjgan.

Tuttavia, Fekeli lo inviterà a lasciarsi alle spalle il proprio passato, sottolineando che è giusto cercare di voltare pagina. Cosa di cui Yilmaz sembrerà convincersi, anche perché il suo matrimonio sarà ormai imminente… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.