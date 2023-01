Terra Amara: Züleyha dichiara guerra a Hünkar, ecco perché | Anticipazioni

Nelle prossime puntate di Terra amara, l’arresto di Demir Yaman (Murat Ünalmış) per l’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), in realtà compiuto dal nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat), porrà nuovamente Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e la suocera Hünkar (Vahide Perçin) su fronti opposti. Non a caso, al culmine di un litigio, la prima “dichiarerà guerra” alla seconda! Vediamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, news: Demir e Yilmaz nella stessa cella!

Già sapete che Demir, in seguito all’assassinio di Cengaver, verrà rinchiuso in cella per volere del nuovo Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk): una decisione che la donna prenderà in virtù del fatto che il Yaman aveva discusso apertamente con la vittima, minacciandola di morte, qualche ora prima dell’omicidio.

Anche se ribadirà a più riprese di essere innocente, Demir si troverà dunque a dover passare del tempo in carcere e, suo malgrado, dovrà dividere la cella con il “nemico” Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), a sua volta arrestato per lo sparo inferto per errore al padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). I due uomini, dato che verranno messi nella stessa cella, si renderanno quindi protagonisti di una rissa, che porterà le guardie a metterli in isolamento.

Terra Amara, news: Züleyha cerca di lasciare la tenuta

In questa complicata vicenda, i telespettatori dovranno fare attenzione a come si muoverà Züleyha: anche se le ribadirà più volte che non intende approfittare della situazione venutasi a creare poiché è in attesa di un secondo figlio da Demir, Hünkar tenderà a non fidarsi troppo delle intenzioni della nuora. e, non a caso, chiederà a Saniye (Selin Yeninci) di utilizzare qualsiasi tipo di escamotage per evitare che la Altun lasci la tenuta.

E così, proprio quando Züleyha tenterà di prendere la macchina, Saniye non esiterà a bucare le ruote della vettura sotto lo sguardo attonito del marito Gaffur Taşkın (Bülent Polat). Si tratterà di un’iniziativa rischiosa da parte della governante, che farà da preludio ad una discussione accesa tra Züleyha e Hünkar…

Eh sì: quando le chiederà invano di mandare via Gaffur e Saniye, Züleyha si porrà a muso duro con la suocera e, oltre a dirle che non intende più chiamarla madre né mostrarle alcun tipo di rispetto, le farà sapere che d’ora in poi agirà sempre e solo di testa sua. Una vera e propria dichiarazione di guerra che Hünkar prenderà come tale, soprattutto quando la Altun preciserà che non sono mai state amiche.

Insomma, tra le donne il rapporto entrerà nuovamente in rotta di collisione e le conseguenze potrebbero essere devastanti, anche per via di una decisione che il PM Yalçınkaya vorrà portare avanti ad ogni costo…