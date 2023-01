Terra Amara: Zuleyha incontra Yilmaz, ma occhio all’imprevisto

L’arresto di Demir Yaman (Murat Ünalmış) per l’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), in realtà compiuto dal nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat), consentirà a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) di fare un ulteriore passo avanti con Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Una situazione che genererà diverse tensioni nelle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara, anticipazioni: Yilmaz e Demir nella stessa cella

Già sapete che, una volta arrestato, Demir si troverà costretto a condividere per un breve periodo la cella con il nemico Yilmaz, visto quest’ultimo che finirà in manette per lo sparo inferto per errore al padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Ciò darà modo ai due uomini di rendersi protagonisti di una rissa, che terminerà quando le guardie decideranno di separarli per metterli in isolamento.

Tuttavia, col trascorrere degli episodi, Yilmaz alla fine verrà scagionato, nonostante la forte opposizione del Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), mentre Demir resterà in prigione. Proprio per questo, Akkaya deciderà di muoversi al fine di avere un incontro chiarificatore con la sua ex Züleyha, pur consapevole del fatto che questo potrebbe portare ad un punto di non ritorno il suo matrimonio appena celebrato con Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova).

Terra Amara, trame: Züleyha accetterà di incontrare Yilmaz?

Eh sì: visto che sarà entrato in contatto con un pezzo della missiva in cui Züleyha gli rivelava di essere stata costretta dalla suocera Hünkar (Vahide Perçin) a sposare Demir, Yilmaz vorrà ad ogni costo avere un incontro con la Altun; proprio per questo, darà ordine di ristrutturare la casa di Şermin (Sibel Taşçıoğlu) che Demir avrà appena incendiato, al fine di stabilirsi lì il prima possibile, e utilizzerà come tramite Gülten (Selin Genç) per poter dialogare con la sua vecchia fiamma (visto che Hünkar farà il possibile per non fargliela incontrare).

Data la sua caparbietà, Yilmaz riuscirà nel suo intento oppure il destino gli sarà ancora avverso? Attenzione a quello che succederà…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz e Züleyha si incontrano ma…

Possiamo anticiparvi che, proprio grazie a Gülten, Züleyha sembrerà riuscire ad eludere la sorveglianza di Hünkar per raggiungere il luogo dove Yilmaz gli ha chiesto di vedersi. Per la prima volta, i due amanti si ritroveranno quindi da soli faccia a faccia, ma un imprevisto farà da padrone…

Di che cosa si tratterà? Per ora possiamo anticiparvi che tutto avrà a che fare con un gesto, a dir poco folle, che Demir utilizzerà per evadere di prigione! Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.