Un Altro Domani: Victor “sparisce”, che fine avrà fatto? | Anticipazioni

Come deciderà di muoversi Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) appena il padre Ventura (Iago Garcia) riuscirà ad incastrarlo per la ribellione degli africani della Guinea contro il dominio spagnolo (che lui stesso stava organizzando)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, nelle quali il ragazzo tenterà la fuga grazie all’aiuto della madre Ines Acevedo (Barbara Oteiza) e dell’ex fidanzata Carmen Villanueva (Amparo Pinero). Non tutto andrà però per il verso giusto…

Un Altro Domani, news: Victor e l’aiuto di Ines e Carmen

Già sapete che Victor riuscirà a sfuggire al controllo delle guardie subito dopo il suo arresto e farà perdere le tracce di sé. Tuttavia dopo alcuni giorni, in cui Ventura riterrà erroneamente che si stia nascondendo con l’aiuto di Carmen, il giovane Velez de Guevara si metterà in contatto con la madre, che lo farà rifugiare nel capanno dove è solita avere i suoi incontri segreti con Angel Godoy (Ivan Lapadula).

Soltanto qualche ora dopo, Victor avrà quindi modo di parlare con Carmen, che gli darà il suo completo appoggio per aiutarlo a fuggire dalla Guinea prima che venga accusato di alto tradimento e condannato probabilmente a morte. Sfortunatamente, la strada per la libertà sarà decisamente in salita…

Un Altro Domani, trame: tutto è pronto per la fuga di Victor

Eh sì: da un lato Victor potrà contare sull’inaspettato aiuto di Kiros Nsue (Ivan Mendez), che, seppur titubante, collaborerà con Carmen e gli procurerà i documenti falsi per lasciare quanto prima il Paese. Dall’altro, il ragazzo dovrà fare i conti con un grosso intoppo, visto che Ines si farà beccare da Ventura mentre starà compilando un grosso assegno (intuendo subito che la donna voleva consegnarlo proprio a Victor).

Dato che, in nome dei sospetti di Ventura, la Acevedo non potrà più dare al figlio il denaro di cui dispone, Carmen penserà di chiedere quanto necessario al padre Francisco (Sebastian Haro), adducendo come scusa il fatto che in fabbrica ci sarebbe bisogno di un macchinario più all’avanguardia. Visto però che saprà benissimo che la figlia sta nascondendo Victor, poiché lei stessa gliel’avrà confessato, Francisco non cadrà nel tranello ma consegnerà lo stesso i soldi alla consanguinea, facendole promettere che non affronterà mai più con lui la questione e non si metterà ulteriormente nei guai.

Un Altro Domani, spoiler: Victor sparisce a poche ore dalla sua fuga!

Insomma, grazie alla bontà d’animo di Francisco, Victor avrà tutti i soldi necessari per fuggire e rifarsi una vita altrove, ma l’imprevisto non tarderà ad arrivare. Nel giorno e nell’ora prefissata per scappare, Velez de Guevara non si presenterà nel luogo dell’appuntamento stabilito con la Villanueva. Che cosa gli sarà successo?

Possiamo anticiparvi che Carmen temerà che Victor possa avere deciso di affrontare Ventura per un’ultima volta, esponendosi ad un inutile rischio. La nostra protagonista avrà ragione a pensarlo?