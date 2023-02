Beautiful: BROOKE, il cameriere Paul sarà il suo nuovo amore? | Anticipazioni americane

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, Brooke Forrester e Taylor Hayes stanno rapidamente costruendo un’inedita amicizia, alla luce della decisione di chiudere (per sempre?) con Ridge Forrester. Lo stilista, consapevole di aver combinato un disastro con le due donne, è attualmente fuori Los Angeles per ritrovare una propria direzione… e le due signore non lo staranno ad aspettare!

Per il momento entrambe sembrano voler chiudere con quel capitolo della loro vita, spezzando un cerchio che troppo spesso le ha fatte soffrire e ha oscurato la loro dignità. Brooke e Taylor non sono nuove a periodi di pace, spesso creatisi quando non si litigavano lo stesso uomo, ma sempre temporanei: stavolta le cose andranno diversamente?

Beautiful, spoiler USA: Brooke e Taylor, è scoppiata l’amicizia!

In effetti la Logan è arrivata a difendere Taylor dal ricatto di Sheila Carter e Bill Spencer: anni fa, quando la psichiatra sparò all’editore, Brooke e Hope erano fermamente convinte che fosse una donna instabile e pericolosa, da tenere lontana anche dai nipoti e da esiliare dai festeggiamenti natalizi a casa di Eric. Stavolta, però, Brooke sembra aver compreso che quello di Taylor fu un colpo di testa (non programmato, dunque) dettato dal convincimento che sua figlia fosse stata violata: un raptus di cui Taylor si pente e che non deve costarle il prezzo di una vita in libertà.

Vedendo anche le difficoltà dell’ex rivale, indecisa tra il preservare la propria libertà e il presentarsi di fronte alla Legge per neutralizzare Sheila, Brooke ha più volte persuaso Taylor a non sacrificarsi, arrivando anche ad invitarla a vivere a casa sua, così che la solitudine non la spingesse a prendere la decisione di confessare.

Beautiful, trame americane: un cameriere per Brooke?

Il rinnovato spirito delle due signore, ha finito per coinvolgere anche le loro figlie: tutti, insomma, sono decisi a comportarsi come unica grande famiglia. E, sebbene sia Brooke che Taylor non siano pronte a pensare di nuovo all’amore, nuove occasioni potrebbero presentarsi loro…

In particolare, la Logan ha scoperto di avere un ammiratore in Paul Hollister (Hollis W. Chambers), un bel cameriere che da qualche mese si aggira tra i tavoli del “Il Giardino”. Un estimatore un po’ troppo giovane secondo Brooke, che tuttavia non è stato timido nell’esprimere la sua ammirazione. Proprio Taylor, a pranzo con la nuova amica, l’ha incoraggiata a non scartare subito a priori l’opportunità.

E, in effetti, nelle prossime puntate americane Brooke deciderà di muovere un primo passo verso una vita senza Ridge. Sarà proprio con Paul? Oppure il cameriere servirà come molla per aprirsi a nuove relazioni e il prossimo amore della nostra protagonista dovrà ancora arrivare?