Beautiful, puntate italiane: Carter è il prossimo spasimante di Paris!

Per un corteggiatore che se ne va, un altro ne arriva. Paris Buckingham sembra far impazzire gli uomini di Los Angeles (o, almeno, quelli di Beautiful) visto che nelle puntate italiane, dopo Thomas Forrester, un altro uomo della soap presto inizierà a manifestare una cotta per l’impiegata della Fondazione Forrester.

Da quando è arrivata sulla scena, Paris non avrà fatto molto, ma gli autori hanno speso fiumi di inchiostro per assicurarsi che, in ogni dialogo riguardante lei, chiunque esprimesse un’infinita lista di qualità a suo favore, sottolineando quanto la sorella di Zoe sia fantastica, emani energia positiva e renda impossibile per chiunque non innamorarsene.

Beautiful, anticipazioni italiane: Carter mette in guardia Zende su Thomas e Paris ma…

Per il momento la ragazza sembra decisa a percorrere la strada verso un futuro di coppia con Zende Dominguez, intenzione che renderà chiara (sebbene con gentilezza) a Thomas quando lo stilista si dichiarerà. Il figlio di Ridge prenderà il rifiuto con sportività, augurando il meglio per Paris e Zende. Tuttavia, a quel punto, sarà Carter Walton ad esprimersi in modo fin troppo positivo nei confronti della Buckingham.

Dimenticata la vicinanza passeggera a Katie Logan (ma il discorso verrà riaperto in futuro), l’avvocato metterà Zende in guardia circa la convivenza tra Thomas e Paris: dato il passato discutibile del cugino, Zende non dovrebbe sentirsi a suo agio nel vederlo passare troppo tempo con la sua amata. Paradossalmente, tuttavia, il pericolo per Zende non arriverà da Thomas, bensì dallo stesso Carter!

Beautiful: Paris gela Zende

Presto Zende deciderà di azzardare una proposta di matrimonio, con tanto di anello realizzato per l’occasione da Quinn Forrester, ma a quel punto Paris sembrerà aver sposato una nuova filosofia di vita: ritenendosi troppo giovane per accasarsi, la ragazza andrà nel panico quando proprio Carter la informerà delle intenzioni di Zende.

Paris, non volendo ferire quest’ultimo, ma neanche compromettersi con un impegno per il quale non si sente pronta, anticiperà la mossa di Zende, parlando proprio della loro giovinezza e dell’entusiasmo con cui dovrebbero affrontare quest’età irripetibile senza dare alla loro frequentazione dei toni troppo seri.

Beautiful: per Paris arriva un volto del suo passato

Zende, a quel punto, preferirà non fare la proposta, ma sarà sorpreso quando Paris lo incoraggerà a frequentare anche altre donne. Insomma, una vera e propria retromarcia da parte di Paris e una doccia fredda per Zende.

In una soap dove fin troppo velocemente ci si presenta all’altare ormai, il pensiero di Paris sarebbe anche condivisibile; peccato che presto sarà chiaro come ad influenzarla sarà soprattutto una crescente spinta verso Carter, verso cui, vi anticipiamo, si dimostrerà tutt’altro che “troppo giovane per prendere impegni”.

A metterle i bastoni tra le ruote, tuttavia, arriverà tra non molto un volto del suo passato: non si tratterà, però, né del padre Reese né della sorella Zoe…