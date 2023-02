Buongiorno Mamma 2: cast e trama fiction, anticipazioni prima e seconda puntata

Buongiorno, Mamma! è stata una delle grandi sorprese televisive dell’autunno 2021, acclamata dalla critica e dal pubblico e, inevitabilmente, destinata a tornare per una seconda stagione che prende il via questa sera, mercoledì 15 febbraio su Canale 5.

L’ultima puntata della prima stagione dell’emozionante family drama con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta si è conclusa con un enorme colpo di scena: la protagonista Anna, aprendo la porta di casa, si era trovata davanti la sua amica Maurizia, che aveva creduto morta in un incendio. Ma adesso dunque cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove puntate? Scopriamolo insieme.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Raoul Bova ha anticipato che il finale sospeso della prima stagione da cui partirà il secondo capitolo è solo uno dei tanti colpi di scena che animeranno le nuove trame. Nei nuovi episodi, Anna si trova ancora in coma nel suo letto, circondata dall’affetto della sua famiglia ma, soprattutto, dai misteri che riguardano il suo passato e quello di suo marito.

La nuova stagione si apre con molta suspence: Guido, durante una delle sue consuete nuotate nel lago davanti casa, troverà un misterioso orecchino: a chi appartiene? Si tratta sicuramente di un primo importante tassello utile per risolvere l’ennesimo mistero legato alla famiglia. L’uomo, sempre più innamorato di sua moglie, continua a vegliare su di lei e a prendersene cura anche quando le speranze inizieranno a barcollare. E, se nella prima stagione c’era la bella Miriam, la professoressa interpretata da Serena Autieri a mettere in crisi il cuore di Guido, stavolta potrebbe essere Agata a stravolgere il già delicato equilibrio dei Borghi, causando molta delusione ai tre giovani fratelli, soprattutto in Jacopo, che iniziava a considerarla quasi una sorella.

Riguardo alla storyline di Sole (che alla fine della prima stagione abbiamo visto determinata a tenere il bambino che aspetta insieme a Federico), nel secondo capitolo sarà in procinto di partorire ma dovrà affrontare vari momenti di crisi, sia perchè terrorizzata all’idea di diventare madre in così giovane età e sia perché scoprirà che la sua bambina non può restare nello stessa casa dove si trova sua madre, in quanto le difese immunitarie di quest’ultima inizierebbero ad abbassarsi notevolmente.

Infine, la figlia maggiore Francesca (Elena Funari), dopo un nuovo tormento d’amore, deciderà di prendersi del tempo per se stessa e capire finalmente cosa vuole dalla vita, mentre Jacopo dovrà affrontare nuove importanti sfide personali. In tutto questo, ci sarà anche il ritorno del vicequestore Vincenzo Colaprico, che sconvolgerà nuovamente la vita di Guido (e non solo).

La sceneggiatura delle sei puntate che compongono la nuova stagione è stata scritta da Elena Bucaccio insieme a Lea Tafuri e Leonardo Valenti. Nel cast diretto da Alexis Sweet e Laura Chiossone, accanto a Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, ritornano Beatrice Arnera (Agata Scalzi), Elena Funari (Francesca Borghi), Ginevra Francesconi (Sole Borghi), Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo Borghi), Marco Valerio Bartocci (Michele Borghi), Stella Egitto (Maurizia Scalzi), Barbara Folchitto (Lucrezia Della Rosa), Filippo Gili (Filippo Della Rosa), Giovanni Nasta (Greg), Federico Cesari (Federico), Domenico Diele (Vincenzo Colaprico). Con loro anche le new entry: Luca Angeletti (Carmine), Alessandro Cosentini (Paolo), Nicoletta Di Bisceglie (Lea), Thomas Santu (Mauro) e Kelum Giordano (Karim).

Nella prima stagione, la famiglia è sopravvissuta ad ogni sorta di sfida e dolore, dagli errori commessi ai pericolosi segreti svelati. In Buongiorno Mamma 2, I Borghi dovranno fare i conti con nuovi enigmi ancora profondamente celati nel passato. Ma, soprattutto, potrebbero ritrovarsi di fronte a un grande miracolo: il risveglio di mamma Anna. E dinanzi a questo, come se la caveranno?

Buongiorno mamma 2: anticipazioni prima puntata di mercoledì 15 febbraio 2023

La famiglia Borghi è alle prese con la gravidanza di Sole che sta per giungere a termine, mentre le condizioni di Anna subiscono un peggioramento. Guido, preoccupato per la possibile pericolosità della convivenza di una donna in coma con una neonata, decide di chiedere un aiuto alla suocera Lucrezia. Quando nuotando Guido trova un orecchino in fondo al lago, lo dona a Sole, augurandosi che ciò possa essere di buon auspicio.

Nel frattempo Jacopo è sempre più attratto da Agata, ma la ragazza ha appena conosciuto Mauro, un giovane misterioso che sembra aver avuto un legame con Maurizia. Francesca, a Roma per studiare, non torna da molto tempo a casa. Intanto Jacopo vorrebbe trasferirsi ad Amsterdam per frequentare una scuola musicale, soprattutto dopo aver visto Agata in atteggiamento troppo affettuoso con Guido. Improvvisamente a Sole si rompono le acque mentre Anna ha una crisi: madre e figlia vengono così ricoverate nello stesso ospedale.

Buongiorno mamma 2: anticipazioni seconda puntata di venerdì 17 febbraio 2023

Il carillon ha risvegliato dei ricordi in Anna che, confusa, ritorna al giorno in cui otto anni prima è entrata in coma: teme di essere stata aggredita da qualcuno che voleva fare del male a lei e a Michelino. Un’immagine in particolare continua a tornarle in mente: un braccialetto di cuoio. Forse apparteneva a Maurizia? Mentre i figli si accorgono che la madre ha dei pensieri, arriva un giorno molto importante per Sole: il battesimo di Nina.

Anche nel passato assistiamo ad un battesimo: è quello di Jacopo, durante il quale l’arrivo di persone indesiderate aveva creato una grande tensione tra Anna e Guido. Ma ora per Anna è arrivato il momento di concentrarsi sulla sua famiglia: Guido e i figli si stringono attorno a lei. Mentre Agata si sente esclusa dal nuovo e delicato equilibrio familiare, viene contattata da Colaprico, che vuole sapere se lei vuole conservare qualcuno degli oggetti appartenuti alla madre. Agata lo prega di buttare tutto, ma forse qualcosa verra’ risparmiato.