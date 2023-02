Tempesta d’amore: Ariane decide di lasciare il Fürstenhof! E Robert… | Puntate italiane

Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non è certo una donna che si arrende facilmente. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la perfida dark lady non vedrà più via d’uscita, tanto da prendere una decisione drastica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph droga Karl

Dopo aver seminato morte e terrore per ormai due anni, per Ariane è finalmente arrivato il momento di vestire i panni della vittima. Determinato a liberarsi della sua acerrima nemica una volta per tutte, Christoph (Dieter Bach) non esiterà infatti ad usare ogni mezzo pur di mettere la donna con le spalle al muro…

Quando si renderà conto che Karl (Stephan Käfer) sta nuovamente cadendo vittima del fascino dell’ex moglie, Saalfeld penserà infatti bene di drogare quest’ultimo per poi far cadere la colpa proprio su Ariane. E, visti i precedenti di quest’ultima, la sua impresa non sarà poi così difficile!

Convinto che la donna voglia nuovamente eliminarlo, Karl metterà dunque da parte i propri scrupoli e intimerà ad Ariane di cedere immediatamente tutte le sue azioni del Fürstenhof a Christoph se non vuole finire in prigione. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane vuole partire

Disperata, la dark lady proverà inizialmente a convincere l’ex marito che è Christoph il vero responsabile dell’attentato nei suoi confronti, ma ben presto sarà chiaro che ogni sforzo sarà inutile. E così Ariane si ritroverà con le spalle al muro…

Non vedendo via d’uscita, la donna penserà dunque di lasciare il Fürstenhof prima che la sua vita venga totalmente distrutta. Ma sarà davvero disposta a partire senza Robert (Lorenzo Patané)? Ovviamente la risposta è “no”!

Perdutamente innamorata, Ariane proverà dunque a convincere il compagno a seguirla, adducendo naturalmente delle scuse ridicole sulle motivazioni dietro alla sua partenza. Robert, però, sarà irremovibile: non intende abbandonare la sua casa e i suoi affetti. E così lei dovrà prendere una decisione difficilissima…