Tempesta d’amore: Karl e Ariane si baciano! E Robert… | Puntate italiane

Le dark lady del Fürstenhof hanno tutte in comune astuzia, crudeltà… e anche una notevole bellezza! E sarà proprio sul proprio innegabile fascino che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) farà leva nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore per raggirare l’ex marito Karl (Stephan Käfer)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Karl e Christoph alleati contro Ariane

Il peggior incubo di Ariane sta per diventare realtà. Poco dopo aver scoperto che il suo ex marito Karl – che credeva aver ucciso mesi fa – è ancora vivo, la dark lady si troverà infatti a fronteggiare un’alleanza tra l’uomo e Christoph Saalfeld (Dieter Bach)!

Come vi abbiamo anticipato, la donna si recherà ad un appuntamento con l’ex coniuge, scoprendo che quest’ultimo è in possesso di un’arma micidiale contro di lei: la registrazione della sua confessione dell’omicidio della madre e del tentato omicidio di Karl stesso. Un’arma che l’uomo non esiterà ad utilizzare…

Una disperata Ariane si ritroverà infatti di fronte ad un terribile ricatto: se non venderà a Christoph tutte le sue azioni del Fürstenhof ad un prezzo ridicolo, finirà in prigione! E a quel punto alla dark lady sarà chiaro che c’è proprio l’albergatore dietro al ritorno del suo ex…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane e Karl si baciano

Per la Kalenberg sarà l’inizio di un nuovo incubo: dopo le settimane di terrorismo psicologico da lei subito, ora la donna potrà finalmente dare un nome al suo nemico, ma la realtà sarà decisamente più spaventosa del previsto.

Con le spalle al muro, Ariane penserà disperatamente a come affrontare quella situazione apparentemente senza via d’uscita. Situazione che peggiorerà ulteriormente quando Karl si insedierà in una camera del Fürstenhof, mettendo l’ex moglie ulteriormente sotto pressione. Le cose, però, sono destinate a cambiare…

Durante un incontro con Karl, Ariane si renderà infatti conto che quest’ultimo prova ancora qualcosa nei suoi confronti. E così, quando lui la bacerà inaspettatamente, la donna non solo ricambierà il bacio, ma dichiarerà all’ex marito di amarlo ancora!

La strategia della dark lady funzionerà? E come reagirà Robert (Lorenzo Patané) di fronte al suo comportamento?