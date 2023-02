Tempesta d’amore: Constanze ricatta Josie! E lei… | Puntate italiane

Sarà guerra aperta tra Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) e Josie Klee (Lena Conzendorf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore le due rivali in amore dissotterreranno infatti l’ascia di guerra, arrivando ad un punto di non ritorno… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze ruba l’idea di Josie

Quando due donne amano lo stesso uomo, i problemi sono annunciati. Non c’è dunque da stupirsi se, quando Constanze ha capito che Josie è interessata al “suo” Paul (Sandro Kirtzel), ha iniziato a renderle la vita un inferno.

Costretta a lavorare a stretto contatto con la rivale, la povera Klee ha dunque iniziato a subire angherie di ogni tipo. La goccia che farà traboccare il vaso, però, sarà il furto da parte della von Thalheim di una geniale idea dell’aspirante cuoca.

Furiosa per il fatto che Constanze abbia presentato a Christoph (Dieter Bach) e Paul l’idea come propria, Josie pretenderà dunque che la rivale confessi la verità. Una richiesta che, inaspettatamente, sembrerà venire accolta…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze minaccia Josie

Incoraggiata da Selina (Katja Rosin), Constanze parlerà effettivamente a Paul, ammettendo che il progetto da lei proposto non era esattamente farina del suo sacco. Ciononostante, ancora una volta la von Thalheim piegherà la verità a proprio vantaggio…

Il risultato? Quando Josie si renderà conto che Constanze ha ancora una volta mentito, si infurierà a tal punto da decidere di parlare immediatamente con Paul. Cosa che, ovviamente, la von Thalheim non potrà permettere!

Sarà così che Constanze getterà la maschera, dando il peggio di sé: bloccherà Josie in ufficio e la minaccerà apertamente di farla licenziare se dovesse parlare con Paul dell’accaduto. La povera Klee si piegherà al ricatto della rivale?