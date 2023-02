Tempesta d’amore: Cornelius torna al Fürstenhof (grazie a Selina!) | Puntate italiane

Nel corso degli anni a Tempesta d’amore abbiamo assistito alla fine di molti amori. Uno di questi, però, è rimasto in qualche modo “sospeso”: quello tra Selina (Katja Rosin) e Cornelius von Thalheim (Christoph Mory). Ebbene, nelle prossime puntate italiane di Sturm der Liebe questi due amatissimi personaggi avranno finalmente la possibilità di decidere del futuro del loro legame… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina vuole tornare con Cornelius

La diciassettesima stagione di Tempesta d’amore – con protagonisti Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber) – si è da poco conclusa sui nostri teleschermi. Una delle storyline più drammatiche e nel contempo appassionanti di quella stagione, però, è tutt’altro che esaurita…

Stiamo parlando dell’amore tormentato dei genitori di Maja: Selina e Cornelius. A lungo sposati e con tre figli, i due videro il loro matrimonio finire improvvisamente quando l’uomo fu accusato ingiustamente di truffa e decise di sparire nel nulla per poter indagare sull’accaduto e incastrare i veri responsabili. Una decisione che ha pagato a caro prezzo…

Se da una parte Cornelius è effettivamente riuscito a riabilitare il proprio nome e riprendersi la propria vita, infatti, dall’altra ha perso la donna che amava più della sua stessa vita. Nonostante i tentativi di von Thalheim di riconquistare Selina, quest’ultima si convinse infatti di non amare più l’ex marito, che decise dunque di partire per l’Inghilterra e rifarsi una vita. Da allora, però, le cose sono molto cambiate…

Come ricorderete, Cornelius ha recentemente fatto visita al Fürstenhof per partecipare alle nozze della figlia Maja. In tale occasione, Selina ha capito di non aver mai smesso di amare il marito e ha tentato in tutti i modi di convincerlo a tornare insieme. Peccato solo che lui non ne avesse nessuna intenzione…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Cornelius torna al Fürstenhof

Dopo aver lottato per mesi per riconquistare la moglie, Cornelius si è infatti ormai convinto che per il loro matrimonio non ci siano più chance e ha dunque deciso di tornare in Inghilterra dalla sua nuova compagna: la sua editrice. Per Selina e Cornelius sarà dunque davvero finita?

Se al momento la risposta sembrerebbe essere “sì”, nei prossimi giorni le quotazioni di questa bellissima coppia torneranno improvvisamente a salire! Per promuovere l’uscita della sua autobiografia, Cornelius pianificherà infatti una visita a Bichlheim. Una notizia che riempirà ovviamente di gioia Selina. Purtroppo, però, ci sarà una brutta sorpresa…

La donna scoprirà infatti che la visita del suo amato rischia di essere annullata in quanto non sono stati venduti un numero sufficiente di biglietti. Il risultato? Pronta a tutto pur di avere una nuova chance con l’ex marito, la von Thalheim farà letteralmente di tutto per promuovere le vendite… e con successo!

Sarà così che, poco dopo, Cornelius arriverà al Fürstenhof con grande gioia di Selina: riuscirà quest’ultima a riconquistarlo?