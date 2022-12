Tempesta d’amore: Cornelius spezza il cuore di Selina e parte (ma tornerà…) | Anticipazioni italiane

Un nuovo durissimo colpo è in arrivo per Selina von Thalheim (Katja Rosin)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna perderà infatti per la seconda volta il suo grande amore: Cornelius (Christoph Mory). Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina si dichiara a Cornelius

Nel corso degli anni a Tempesta d’amore abbiamo visto ogni tipo di storia d’amore. Quella di Selina e Cornelius, però, è assolutamente unica nel suo genere. Dopo una vita insieme e ben tre figli, i due si separarono improvvisamente quando l’uomo – accusato ingiustamente di truffa – simulò la propria morte e scomparve nel nulla.

Convinta che il marito sia deceduto, la von Thalheim si rifece dunque una vita, ritrovando anche l’amore al fianco di Christoph (Dieter Bach). E così, quando la verità su Cornelius venne fuori, Selina rimase così sconvolta da convincersi di non amare più il marito, chiudendo definitivamente il loro matrimonio. Ma i suoi vecchi sentimenti saranno davvero scomparsi?

Ebbene, come già sappiamo la risposta è “no”! Quando Cornelius è tornato al Fürstenhof per partecipare alle nozze della figlia Maja (Christina Arends), Selina ha infatti capito di non avere mai smesso di amarlo. E così, quando l’uomo si appresterà a lasciare il Fürstenhof per tornare in Inghilterra, la von Thalheim lo bloccherà dichiarandogli tutto il suo amore. Basterà?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Cornelius respinge Selina e parte

Purtroppo per la donna, la reazione dell’ex marito sarà tutt’altro che quella sperata. Cornelius resterà infatti totalmente spiazzato dalla confessione di Selina, specialmente perché solo pochi mesi prima la donna aveva respinto ogni suo tentativo di riconquistarla.

L’uomo spiegherà dunque all’ex moglie di avere a lungo sognato di tornare insieme a lei, ma di avere ormai voltato pagina. E così, pur garantendole per sempre il suo appoggio e la sua amicizia anche in virtù dei loro tre figli, Cornelius respingerà Selina e lascerà Bichlheim per tornare alla sua nuova casa in Inghilterra.

Inutile dire che di tratterà di un durissimo colpo per la donna, che non potrà che rimproverare se stessa per l’accaduto. Per questa sfortunata coppia sarà dunque la fine? Ebbene, per ora possiamo anticiparvi che tra qualche mese Cornelius tornerà al Fürstenhof e a quel punto Selina avrà un’ultima chance di rimediare ai propri errori…