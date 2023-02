Tempesta d’amore: Max e Vanessa tornano insieme, ecco perché | Puntate italiane

È finalmente in arrivo una buona notizia sul fronte sentimentale a Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap, Max Richter (Stefan Hartmann) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) riusciranno infatti a ritrovarsi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry rischia di morire

Erano una delle coppie più belle della soap, eppure da qualche settimana tra Max e Vanessa l’amore sembrava essere ormai definitivamente naufragato. Come sappiamo, le bugie ed il tradimento del fitness trainer hanno infatti portato la fidanzata a lasciarlo e troncare definitivamente i rapporti con lui. Qualcuno, però, non ha mai perso la speranza di rivederli insieme…

Stiamo ovviamente parlando di Gerry (Johannes Huth), il fratello maggiore di Max. Sentendosi responsabile per la rottura tra quest’ultimo e la Sonnbichler, il ragazzo sta infatti provando in tutti i modi a ricucire il rapporto tra i due. E non si arrenderà di fronte ai primi insuccessi!

Nonostante gli scarsi risultati fino ad ora ottenuti, Gerry deciderà infatti di attirare i due ex fidanzati al lago, nella speranza di farli distrarre e portarli a riavvicinarsi. Un gesto nobile che rischierà però di trasformarsi in tragedia!

A causa di un piccolo incidente, Gerry cadrà infatti in acqua e rischierà di affogare, mentre Max e Vanessa saranno troppo presti dalla loro discussione per accorgersi di quanto sta accadendo. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max e Vanessa si riconciliano

Ebbene, fortunatamente alla fine i due si renderanno conto che Gerry è in difficoltà e riusciranno a riportarlo a riva appena prima che sia troppo tardi. Ciononostante, il ragazzo avrà già ingerito moltissima acqua e le sue condizioni peggioreranno velocemente, tanto che i medici lo dichiareranno in grave pericolo di vita! Una notizia che sconvolgerà tutti…

Mentre Shirin (Merve Çakır) – preoccupatissima per l’amico – non lascerà mai il suo capezzale, Max e Vanessa non potranno che rimproverarsi per non aver prestato abbastanza attenzione a Gerry: è solo per colpa del loro litigio che quest’ultimo sta lottando per la vita!

Ebbene, sarà proprio la comune preoccupazione per il loro caro a far riavvicinare i due ex fidanzati, tanto che – quando Gerry verrà finalmente dichiarato fuori pericolo – Max chiederà a Vanessa una seconda chance… e lei accetterà! Questa volta il loro amore sarà davvero per sempre?