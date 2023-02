Tempesta d’amore: Robert denuncia Michael per l’amore con Valentina! | Anticipazioni tedesche

Non c’è pace per Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Dopo aver più volte rischiato la carriera per amore dei suoi pazienti, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore il bel dottore si ritroverà infatti a vivere ancora una volta lo stesso incubo. E questa volta la colpa sarà di una persona a lui molto vicina… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Valentina, Michael e Noah

Una storia d’amore davvero clamorosa sta appassionando i telespettatori d’oltralpe di Tempesta d’amore: tornata a sorpresa al Fürstenhof dopo l’improvvisa e dolorosa fine della sua relazione con Fabien (Lukas Schmidt), Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) si innamorerà infatti di niente altri che il padre del suo ex: Michael!

Inutile dire che – quando quest’ultimo lo scoprirà – resterà profondamente sconvolto e proverà a limitare il più possibile i contatti con quella che considera quasi una figlia. Un’impresa non semplicissima visto che la ragazza ha da poco iniziato un tirocinio proprio nel suo ospedale.

E Valentina? Dopo aver inizialmente provato a reprimere quei sentimenti “proibiti”, la giovane Saalfeld cambierà atteggiamento e proverà a suscitare l’interesse del suo amato con la più classica delle tecniche: la gelosia! Sarà così che la ragazza inizierà a flirtare con Noah (Christopher Jan Busse) davanti a Michael… Funzionerà?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert denuncia Michael

Ebbene, la risposta sembra essere “no”! Non solo, infatti, il medico sembrerà contento dell’avvicinamento tra la sua spasimante ed il giovane Schwarzbach, ma quest’ultimo si renderà conto di essere stato usato e non la prenderà bene. E i problemi non sono finiti qui…

Già sconvolto dalla notizia che la figlia si sia invaghita di un uomo che potrebbe essere suo padre, Robert (Lorenzo Patané) assisterà ad una scena che gli farà perdere totalmente il controllo: vedrà Michael prendersi amorevolmente cura di Valentina, lasciando trasparire un affetto decisamente eccessivo.

Il risultato? Convinto che sia Michael il responsabile dei sentimenti di Valentina nei suoi confronti, Robert non solo chiuderà i rapporti con lui, ma arriverà addirittura a denunciarlo alla dirigenza dell’ospedale per avere una relazione proibita con una sua sottoposta. E a quel punto per il medico inizierà un incubo senza precedenti…