Tempesta d’amore: Valentina, Michael e Noah, inizia il triangolo! | Anticipazioni tedesche

Continua a tenere banco in Germania un amore tanto impossibile quanto proibito: quello tra Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf). Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la giovane figlia di Robert (Lorenzo Patané) tenterà infatti una nuova strategia per ottenere le attenzioni del medico… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Valentina si dichiara a Michael

Si dice che l‘amore colpisca nei modi e momenti più inaspettati… e Valentina sembra esserne la prova! Tornata a sorpresa al Fürstenhof dopo l’improvvisa e dolorosa fine della sua lunga relazione con Fabien (Lukas Schmidt), la giovane Saalfeld si innamorerà infatti di niente altri che il padre del suo ex: Michael!

Come vi abbiamo anticipato, quest’ultimo si prenderà cura della ragazza consolandola per la rottura con il fidanzatino e guidandola nella sua nuova vocazione professionale: la medicina. Come se non bastasse, i due lavoreranno insieme ad un nuovo appassionante progetto: la ristrutturazione di una casa sull’acqua.

Sarà così che Michael e Valentina inizieranno a trascorrere sempre più tempo insieme, stringendo un legame molto profondo. Se il medico la vedrà come una figlia, però, la giovane Saalfeld finirà invece per innamorarsi!

Sconvolta da quei sentimenti inaspettati e convinta che per lei e Michael non ci sia speranza, Valentina proverà inizialmente a evitare il suo amato e a reprimere ciò che prova nei suoi confronti. Tutto, però, sarà inutile tanto che alla fine la ragazza non vedrà altra scelta se non dichiararsi. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Valentina usa Noah per far ingelosire Michael

Inutile dire che Michael resterà senza parole di fronte a quella confessione inaspettata e troncherà sul nascere ogni speranza di Valentina: oltre ad avere la metà dei suoi anni e ad essere la ex di suo figlio, la ragazza è infatti anche la figlia del suo migliore amico, Robert!

Nella speranza di rendere la situazione meno imbarazzante per entrambi, il medico deciderà dunque di evitare ogni contatto con la Saalfeld, tanto da far trasferire quest’ultima ad un altro reparto in ospedale. Ma cosa ne sarà ora della casa sull’acqua?

Decisa a portare avanti il progetto, Valentina chiederà aiuto a Noah (Christopher Jan Busse), figlio di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e fratello minore della nuova protagonista: Eleni (Dorothée Neff).

Ebbene, non solo il giovanotto accetterà, ma inizierà a provare per la giovane Saalfeld un sincero interesse. Valentina avrà dunque trovato l’uomo giusto per dimenticare Michael e guardare avanti? Sarà quello che si augureranno un po’ tutti, a partire dallo stesso medico. Peccato solo che la ragazza non sarà dello stesso avviso…

Valentina penserà infatti bene di usare Noah nella speranza di far ingelosire Michael! Il suo piano andrà in porto? E come reagirà Noah?

(Puntate 3984-90, in onda in Germania dal 23 febbraio al 7 marzo 2023)