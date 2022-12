Tempesta d’amore: Valentina si innamora di Michael? | Anticipazioni tedesche

Un grandissimo colpo di scena è arrivato dalla Germania. Sembra infatti che, poco dopo il suo attesissimo ritorno, Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) si innamorerà del padre del suo primo fidanzato! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Valentina inizia una nuova vita

Una delle più grandi sorprese che ci riserverà la prossima stagione di Tempesta d’amore sarà il ritorno di un personaggio amatissimo: Valentina Saalfeld, la giovane figlia di Robert (Lorenzo Patané).

Benché caratterizzata da un’indole forte e ribelle come il padre, la ragazza ha sempre avuto un legame strettissimo con il genitore e il resto della famiglia. Non è stato dunque semplice per lei lasciare la sua amata casa per seguire il fidanzato Fabien (Lukas Schmidt) a Lipsia. Un’avventura che, tra l’altro, finirà male…

Come vi abbiamo anticipato, Valentina verrà infatti lasciata dal suo amato per un’altra: uno shock che la porterà ad abbandonare tutto e tornare al Fürstenhof per iniziarvi una nuova vita. Vita che le riserverà parecchie sorprese…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Valentina si avvicina a Michael

Tra tutte le persone a lei care che ritroverà a Bichlheim ce ne sarà una in particolare che si rivelerà particolarmente importante per lei: Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), medico del Fürstenhof nonché padre di Fabien, primo grande amore della ragazza.

Da sempre affezionato alla giovane Saalfeld, Michael si sentirà infatti particolarmente protettivo nei suoi confronti dopo quanto accaduto tra la lei e Fabien, finendo per avere una grande influenza sulla sua vita: sarà proprio il medico a permettere una riappacificazione tra Robert e Valentina e, soprattutto, a far avvicinare quest’ultima alla medicina!

L’ammirazione per il bel dottore porterà infatti la giovane Saalfeld a iniziare un tirocinio in ospedale, dove lavorerà a stretto contatto con Niederbühl. Il rapporto tra i due, però, non si limiterà alla sfera professionale…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Valentina si innamora di Michael

Quando Valentina si lancerà in un progetto personale molto particolare – la ristrutturazione di una casa galleggiante – Michael verrà infatti contagiato dal suo entusiasmo e deciderà di aiutare la ragazza. Sarà poi proprio durante uno dei loro numerosi pomeriggi insieme che i due troveranno una lettera d’amore che li colpirà profondamente…

Insomma, il legame tra la giovane Saalfeld ed il dottor Niederbühl evolverà velocemente, tanto che ben presto si trasformerà in qualcosa di più di una semplice amicizia tra colleghi. Il momento della svolta arriverà a causa di una telefonata da parte di Fabien che riaprirà nel cuore di Valentina la vecchia ferita causata dalla separazione dal suo amato…

Ebbene, sarà in tale occasione che la ragazza – dopo essere stata consolata da Michael – inizierà a fare su quest’ultimo dei sogni romantici. Valentina finirà dunque per innamorarsi del padre del suo primo grande amore? Inutile dire che – se confermato – si tratterebbe di un amore destinato a dare scandalo…

(Puntate 3945-66, in onda in Germania dal 9 dicembre 2022 al 20 gennaio 2023)