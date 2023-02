Terra Amara: il figlio di Yilmaz e Mujgan rischierà di morire, ce la farà? | Anticipazioni

Anche se le storyline principali sono piene zeppe di tragedie, anche a Terra Amara ogni tanto c’è spazio per tirare un respiro di sollievo. È ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane della telenovela grazie a Kerem Ali, il figlio di Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Terra Amara, news: il parto prematuro di Müjgan

Sapete già che la dottoressa si troverà a partorire lo stesso giorno della “rivale” Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Quest’ultima sarà però arrivata al termine della gravidanza e la sua Leyla nascerà senza alcun tipo di problema di salute; al contrario, lo stesso non si potrà dire di Müjgan, che entrerà in travaglio al settimo mese e mezzo della gestazione.

Proprio per questo, Kerem Ali presenterà degli evidenti problemi di gestazione, visto che i suoi polmoni non si saranno ancora pienamente sviluppati, e dovrà passare diverse settimane in un’incubatrice. In più di una circostanza, il bimbo rischierà addirittura di morire, cosa che esaspererà l’animo già turbato di Müjgan e la farà entrare in una crisi profonda, soprattutto perché darà a Yilmaz la colpa di tutta quanto. Il motivo? Si trovava con Züleyha mentre lei incominciava ad avere le doglie!

Terra Amara, trame: Müjgan sempre più in crisi

E così, tra un momento di sconforto e l’altro, Müjgan cercherà di escludere Yilmaz dalla vita del bambino, sia impedendogli di entrare nella stanza dove è stato messo in incubatrice, sia chiedendo a più riprese al padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e alla zia Behice (Esra Dermancıoğlu) di farlo tornare a casa. E si tratta di condizioni che Akkaya non vorrà assolutamente accettare, soprattutto quando la consorte arriverà ad aggredire Züleyha in ospedale.

La dottoressa sarà infatti sempre più fuori controllo e arriverà a pensare che la Altun sia andata a farle visita solo per spiattellarle in faccia che Leyla gode di buona salute, a differenza del suo Kerem Ali: una situazione, decisamente tesa, che si esaspererà ulteriormente quando, un giorno, Müjgan telefonerà in lacrime a Yilmaz per chiedergli di correre da lei, lasciandogli intendere che al bimbo è accaduto qualcosa di brutto.

Terra Amara, spoiler: buone notizie per Kerem Ali

Tuttavia, nonostante lo spavento, i neo-genitori potranno gioire: al termine di un’accurata visita, Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) comunicherà loro che Kerem Ali è in grado di respirare da solo, senza l’ausilio di un macchinario, né tanto meno dell’incubatrice. Una notizia che riempirà di gioia Yilmaz, anche se Müjgan continuerà a persistere con l’idea di non volerlo vedere e rischierà di fargli fare una scena nel corridoio dell’ospedale.

Comunque sia, alla fine la dottoressa appianerà le divergenze con il marito, soprattutto grazie all'intercessione di Fekeli e di Behice. Ma fino a quando durerà la pace nel matrimonio?