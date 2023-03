Tempesta d’amore: arriva ANNA, l’unica che sa la verità sul passato di Paul… | Puntate italiane

Cosa sarà accaduto di tanto terribile nel passato di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)? Sarà questa la domanda che ci terrà incollati ai teleschermi nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. E ben presto sarà chiaro che solo una persona ha la risposta… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul ha degli attacchi di panico

Ormai da qualche giorno vi stiamo parlando di un terribile dramma destinato a stravolgere per sempre la vita di Paul e dei suoi cari. Un dramma che avrà inizio con il triste racconto della vita di una bambina molto sfortunata…

La bambina in questione è Manuela von Thalheim, sorella minore di Henning (Matthias Zera) nonché cugina di Constanze (Sophia Schiller). Ancora giovanissima, la piccola perse la vita dopo essere stata investita da un misterioso pirata della strada, che non fu mai trovato.

Non c’è da stupirsi se Henning e Constanze non si sono mai ripresi da quel drammatico incidente, tanto da andare ogni anno a commemorare la scomparsa della sfortunata Manuela. Ciò che invece sarà più sorprendente sarà la reazione di Paul!

Eh sì, perché non solo il giovane Lindbergh resterà profondamente colpito dal racconto della morte della piccola von Thalheim, ma inizierà anche a soffrire di inspiegabili attacchi di panico ogni volta che si metterà al volante! Cosa gli starà accadendo?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: arriva la nonna di Paul

Se il primo episodio verrà “sminuito” come una semplice crisi causata dal ricordo della morte di Romy (Désirée von Delft), ben presto sarà chiaro che non si tratterà di un caso isolato. Poco dopo, infatti, Lindbergh verrà infatti ancora una volta sopraffatto da una crisi di panico quando proverà a mettersi alla guida della propria auto.

Fortunatamente il ragazzo verrà soccorso da Josie (Lena Conzendorf), che riuscirà a tranquillizzarlo con della musica. A quel punto, però, sarà chiaro che il racconto della morte di Manuela ha sbloccato nella memoria di Paul dei ricordi dolorosi a lungo soppressi…

Ebbene, sarà in queste circostanze che al Furstenhof arriverà Anna (Christiane Blumhoff), la nonna di Paul e Alicia (Larissa Marolt). Legatissima a entrambi i nipotini, l’anziana è stata sempre particolarmente protettiva nei confronti di Paul… e non per una questione di età!

Anna è infatti l’unica a sapere la verità su quanto sta tormentando il “suo” Paul. Una verità che sarà determinata a nascondere ad ogni costo! Il motivo? Se venisse alla luce, distruggerebbe per sempre tutte le loro vite… Seguici su Instagram.