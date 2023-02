Tempesta d’amore: Markus esce di prigione e… | Anticipazioni tedesche

Si fa sempre più intricato l’intreccio di amore e potere destinato a dominare la scena nella diciannovesima stagione di Tempesta d’amore. Nelle prossime puntate tedesche della soap rientrerà infatti in gioco il principale antagonista di Christoph Saalfeld (Dieter Bach): Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer). E da quel momento nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph manda Markus in prigione

La guerra tra Christoph e Ariane (Viola Wedekind) è stato il tema dominante delle ultime due stagioni di Tempesta d’amore… e non finirà con l’uscita di scena della dark lady! Quando verrà arrestata e condannata all’ergastolo, la Kalenberg cercherà infatti una persona a cui “affidare” la sua vendetta e la scelta ricadrà su Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). Le cose, però, non andranno come sperato da Ariane…

Ex fidanzata di Christoph lasciata da quest’ultima per una donna più ricca, inizialmente Alexandra sarà effettivamente spinta dal desiderio di vendicarsi del suo ex, ma poi accadrà qualcosa di totalmente inaspettato: Saalfeld e la Schwarzbach si innamoreranno di nuovo! Peccato solo che la donna sia sposata…

Il risultato? Tra Christoph e il marito di Alexandra – Markus – inizierà una guerra senza esclusione di colpi che andrà ben oltre la sfera affettiva. Deciso a liberarsi del rivale a qualunque costo, Saalfeld farà infatti in modo che venga rinchiuso in prigione! Per Schwarzbach sarà finita?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Markus esce di prigione

Inutile dire che Markus non si arrenderà tanto facilmente… anzi! Eh sì perché l’uomo non solo riuscirà ad assicurarsi la lealtà della figlia Eleni (Dorothée Neff), ma otterrà anche l’insperato aiuto della moglie. Aiuto che però avrà una condizione molto chiara: se Alexandra riuscirà a farlo scarcerare, Markus dovrà lasciare per sempre Bichlheim!

Ma ci si potrà fidare della parola di Schwarzbach? La risposta sembrerà proprio essere “no”! Se Alexandra manterrà la promessa e riuscirà effettivamente a far uscire di prigione il marito, quest’ultimo non solo non se ne andrà, ma – anzi – si stabilirà al Fürstenhof!

Come se non bastasse, Markus recupererà anche i rapporti con la primogenita Eleni, che non solo gli perdonerà i suoi crimini, ma si dirà addirittura disposta a tornare a lavorare nell’azienda di famiglia. Benché nel frattempo abbia scoperto di essere la figlia biologica di Christoph, Eleni continuerà infatti a vedere in Markus l’unico vero padre che ha avuto.

E Alexandra? Decisa a costruirsi un futuro con Christoph, la donna pretenderà che il marito le conceda immediatamente il divorzio. Ebbene, non solo lui accetterà, ma concederà anche alla (quasi) ex moglie tutte le azioni del Fürstenhof e le prometterà di non crearle mai più problemi. Markus avrà dunque accettato la sconfitta e deposto le armi? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane… Seguici su Instagram.

(Puntate 3991-8, in onda in Germania dall’8 al 21 marzo 2023)