Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: arriva NOAH SCHWARZBACH, figlio di Alexandra e Markus

Continuano i nuovi ingressi nel cast fisso di Tempesta d’amore! Oltre a Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) – figli dei primissimi protagonisti Laura (Henriette Richter-Röhl) e Alexander (Gregory B. Waldis) – nelle prossime puntate tedesche entrerà infatti in scena un altro personaggio destinato a rinforzare il “clan Schwarzbach”. Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Noah è il figlio di Alexandra e Markus

Fin dagli inizi il Fürstenhof è stato dominato dalla famiglia dei Saalfeld, ai cui membri iniziali – Werner (Dirk Galuba) e Charlotte (Mona Seefried) coi figli Robert (Lorenzo Patané) e Alexander – si sono aggiunti col tempo nuovi elementi. I Saalfeld, però, non sono stati l’unica famiglia numerosa ad aver avuto un ruolo centrale all’hotel a cinque stelle…

Nel corso delle stagioni sono infatti entrati in scena altri “clan”, ultimo dei quali quello dei von Thalheim. Non c’è dunque da stupirsi se la diciottesima stagione di Tempesta d’amore vedrà contrapporsi ai Saalfeld un’altra importante famiglia: quella degli Schwarzbach.

La prima rappresentante ad entrare in scena sarà Alexandra (Daniela Kiefer), ex fidanzata di Christoph (Dieter Bach) da cui fu lasciata per Xenia (Elke Winkens). A quel punto la donna cercò consolazione tra le braccia di Markus (Timo Ben Schöfer), che sposò poco dopo e con cui ebbe tre figli: Eleni (Dorothée Neff), Veronika e Noah. E proprio quest’ultimo è destinato ad entrare in scena tra poco…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Noah ha rapporti tesi con la famiglia

Come vi abbiamo anticipato, in realtà sembra che Eleni sia stata concepita da Alexandra prima di venire lasciata da Christoph: sarebbe dunque quest’ultimo il padre biologico della ragazza, che è però stata cresciuta da Markus come figlia sua.

Ebbene, durante una violenta lite tra i suoi “due padri” la giovane donna si metterà di mezzo, finendo per cadere rovinosamente dalle scale, battendo la testa. Un incidente che avrà gravi conseguenze per lei, tanto che solo delle costosissime cure sembreranno in grado di salvarla.

L’accaduto toccherà profondamente tutta la famiglia, portando Noah a precipitarsi a Bichlheim per stare al capezzale della sorella maggiore. Fratello “di mezzo” tra Eleni (la maggiore) e Veronika (la minore), Noah è molto diverso dalle consanguinee. Invece che seguire la strada dei genitori diventando un uomo d’affari, il giovanotto lavora infatti come falegname e ha trascorso un anno viaggiando e lavorando.

Inutile dire che Markus non ha mai visto di buon occhio le scelte del suo unico figlio maschio, che è però stato incoraggiato dalla mamma a seguire i propri sogni. Oltre che con la madre, Noah ha sempre avuto un ottimo rapporto con la sorella maggiore Eleni, ma le cose cambieranno dopo lo scandalo che travolgerà l’azienda di famiglia…

Tempesta d’amore, casting news: Christopher Jan Busse interpreta Noah Schwarzbach

Il personaggio di Noah Schwarzbach verrà interpretato da Christopher Jan Busse, attore tedesco classe 1993. Attivo principalmente in produzioni televisive e cortometraggi, il giovane interprete si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad una soap opera di grande successo oltralpe: Gute Zeiten, schlechte Zeiten (letteralmente: “Tempi buoni, tempi cattivi”).

Descritto come un ragazzo ribelle, amante della libertà e coi piedi per terra, il personaggio di Noah entrerà in scena nel corso della puntata 3953, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 23 dicembre. Chiudiamo con le parole di Christopher Jan Busse sul suo ruolo a Tempesta d’amore: