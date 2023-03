Tempesta d’amore: Gerry chiede a Shirin di sposarlo! | Puntate tedesche

Grandissime notizie sono in arrivo dalla Germania! Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore è infatti in arrivo il lieto fine per una delle coppie più amate degli ultimi anni: Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Gerry Richter (Johannes Huth). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Shirin ritrova la vista

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Shirin è innamoratissima di Henning (Matthias Zera), il bel sommelier del Fürstenhof. In Germania, però, le cose sono molto diverse…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la bella Ceylan ha infatti da tempo lasciato von Thalheim per iniziare una relazione con il ragazzo che la ama da sempre: Gerry! E da quel momento i due saranno inseparabili…

Sarà proprio grazie al sostegno del suo amato che Shirin supererà uno dei momenti più difficili della sua vita: la perdita della vista. Un incubo che fortunatamente si chiuderà con un lieto fine, grazie ad un rischioso intervento a cui la ragazza si sottoporrà.

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Shirin e Gerry decidono di sposarsi

Inutile dire che l’inaspettato “miracolo” riempirà di gioia la giovane coppia, che si preparerà a partire per il loro primo viaggio insieme in Turchia, dove sono stati invitati ad un matrimonio. Ebbene, sarà in tale occasione che Gerry farà un sogno in cui lui e la sua amata non saranno gli ospiti delle nozze… bensì i protagonisti!

Il risultato? Dopo essersi confidato con Erik (Sven Waasner), Gerry deciderà di prendere il coraggio a due mani e farà alla sua Shirin una romantica proposta di matrimonio. Proposta che lei accetterà con gioia!

Al settimo cielo per la felicità, i due promessi sposi decideranno di spostarsi dopo pochi mesi. Prima di poter organizzare le nozze, però, bisognerà affrontare un passaggio obbligato molto importante per una famiglia tradizionalista come quella della Ceylan: chiedere la mano di quest’ultima a suo padre. Una formalità che si rivelerà più complicata del previsto… Seguici su Instagram.

(Puntate 4013-5, in onda in Germania dal 17 al 19 aprile 2023)