Terra Amara: Demir a letto… ma non con Zuleyha! | Anticipazioni

Come reagirà Demir Yaman (Murat Ünalmış) di fronte alla presunta relazione tra la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e l’odiato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş)? Ovviamente non nel migliore dei modi. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, l’imprenditore finirà anche per tradire la consorte…

Terra Amara, news: Demir e il video di Zuleyha e Yilmaz

La storyline inizierà quando Demir visionerà un video, mandatogli da Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), nel quale Yilmaz e Zuleyha appariranno piuttosto vicini. Proprio per questo, Yaman si convincerà del fatto che i due abbiano intrecciato una relazione extraconiugale alle sue spalle e, come facilmente prevedibile, se la prenderà a morte con la consorte.

Dopo averla obbligata (puntandole una pistola in faccia) a salire in macchina con lui, Demir porterà Zuleyha nei pressi di un bosco e pretenderà che gli confessi che lo ha tradito con Yilmaz. Tuttavia, la Altun non potrà dire all’uomo ciò che vuole e gli rivelerà che, in realtà, ha visto Akkaya in gran segreto quando lui ha minacciato di denunciarlo alle autorità per l’omicidio di Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy).

Questa versione farà andare ancora più in escandescenze Demir, visto che l’uomo farà partire dei colpi dalla sua pistola e darà l’impressione di aver fatto del male a Zuleyha, riversa a terra con la fronte sporca di sangue.

Terra Amara, spoiler: Demir a letto con una prostituta!

Fatto sta che, in seguito all’accesissimo scontro, Demir deciderà di non fare ritorno a casa e si rifugerà all’interno di un locale di spogliarelliste, dove berrà più del dovuto al fine di dimenticare quanto appena successo con Zuleyha. Completamente disorientato e certo di essere stato tradito dalla moglie, Demir finirà addirittura per intrattenersi a letto con una prostituta, che pagherà regolarmente dopo la “prestazione” che gli ha fornito.

Insomma, Demir sembrerà essere arrivato ad un punto definitivo di non ritorno. La situazione spaventerà tantissimo Hünkar (Vahide Perçin) soprattutto quando, nonostante l’aiuto di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), non riuscirà a rintracciare né Zuleyha né tanto meno Demir.

Terra Amara, trame: le preoccupazioni di Hünkar

Con il trascorrere delle ore, Hünkar riterrà dunque possibile che Demir abbia fatto davvero del male a Zuleyha e non saprà come comportarsi in tal senso, poiché avrà il sentore che la nuora non si sia davvero macchiata di adulterio e temerà che il figlio, con una sua azione avventata, possa aver lasciato ingiustamente orfani i piccoli Adnan e Leyla.

Un timore destinato ad aumentare quando Demir farà ritorno a casa e si rifiuterà di parlare della consorte, sottolineando che nessuno nella tenuta dei Yaman dovrà più fare il nome di Zuleyha…