Terra Amara: Yilmaz vuole divorziare da Müjgan!

Ogni azione ha le sue conseguenze, soprattutto se rischia di mettere in pericolo la serenità di diverse persone. Le prossime puntate italiane di Terra Amara saranno infatti abbastanza dure per Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), dato che il marito Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) sarà deciso a porre fine al loro matrimonio…

Terra Amara, news: Müjgan e il video mandato a Demir

La storia partirà nel momento in cui Müjgan manderà a Demir Yaman (Murat Ünalmış) un video apparentemente compromettente tra Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Yilmaz. A quel punto, l’imprenditore si convincerà del fatto che la moglie abbia intrecciato una relazione extraconiugale con il suo ex ed andrà su tutte le furie, prima tentando di ucciderla e poi cacciandola di casa (impedendole tra l’altro di vedere i piccoli Adnan e Leyla).

Appena si renderà conto del vespaio che lei stessa avrà innescato con le sue azioni sconsiderate, Müjgan penserà di fuggire in America con Kerem Alì, ma desisterà quando la zia Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) le comunicherà che Zuleyha ha tentato di darsi fuoco con una tanica di benzina e ha trovato ospitalità a casa di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). La dottoressa annullerà infatti la partenza, ma la situazione sarà destinata a precipitare ulteriormente…

Terra Amara, trame: Zuleyha spara a Yilmaz

Eh sì: al termine di uno scontro piuttosto acceso, nel quale Müjgan l’accuserà di avere soltanto finto di volersi uccidere per ottenere l’ospitalità di Fekeli ed abitare così sotto lo stesso tetto di Yilmaz, Zuleyha ruberà la pistola dello stesso Ali Rahmet e si dirigerà da Demir. Tra i due coniugi si innescherà quindi un furente litigio, che culminerà quando la Altun sparerà dei colpi di pistola al petto di Yaman, che verrà portato d’urgenza in ospedale perché avrà bisogno di un intervento chirurgico immediato.

Ancora sotto shock, Zuleyha verrà quindi arrestata, con Yilmaz visibilmente preoccupato per la situazione in cui si è cacciata. Tuttavia, appena ripenserà a quello che è successo, Yilmaz sarà abbastanza certo di una teoria: la vera responsabile della scia di distruzione e sangue che si è creata è la moglie Müjgan, motivo per cui prenderà una drastica decisione…

Terra Amara, newz: Yilmaz vuole il divorzio da Müjgan

Come vi abbiamo già rivelato nell’apertura di questo post, Yilmaz non vorrà più stare al fianco di Müjgan e le comunicherà che intende avanzare la richiesta di divorzio. Per la dottoressa, queste parole saranno una vera e propria doccia fredda, soprattutto quando Akkaya le intimerà di non usare il figlioletto Kerem Alì per convincerlo a non lasciarla perché, in quel caso, si dirà disposto a muoverle battaglia legale per ottenere l’affidamento esclusivo del bambino.

Insomma, tutte le macchinazioni di Müjgan si ritorceranno letteralmente contro di lei, mentre Yilmaz sarà disposto a tutto per fare uscire Zuleyha di prigione, la donna che ama davvero… Seguici su Instagram.