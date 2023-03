Terra Amara: Zuleyha è viva ma Demir la caccerà, ecco perché | Anticipazioni

Anche se le risparmierà la vita, Demir Yaman (Murat Ünalmış) non sarà per niente “magnanimo” con la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) appena avrà il sospetto che abbia intrecciato una relazione extraconiugale con Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la donna verrà cacciata dalla tenuta e le sarà impedito qualsiasi tipo di accesso…

Terra Amara, news: Demir furioso con Zuleyha

Tutto partirà quando Demir avrà modo di vedere un video, ripreso da Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), nel quale Zuleyha e Yilmaz sembreranno abbastanza complici. Su tutte le furie, Yaman punterà una pistola contro la consorte e la obbligherà a seguirlo nei boschi di Cukurova. Anche se Zuleyha gli giurerà di non averlo mai tradito con Yilmaz, sottolineando di averlo semplicemente incontrato per capire quale ruolo abbia avuto nell’assassinio di Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), Demir non crederà alla versione della donna e sembrerà intenzionato a farle del male.

Proprio per questo, Yaman farà partire alcuni colpi dalla sua pistola e si allontanerà da Zuleyha, che verrà inquadrata con una ferita sulla nuca e completamente priva di sensi. Fortunatamente la rabbia dell’uomo non si spingerà però fino all’omicidio…

Terra Amara, trame: ecco che cosa è successo davvero a Zuleyha

Eh sì: dopo aver trascorso alcune ore in compagnia di una prostituta, che pagherà per dimenticare quanto appena successo nel suo matrimonio, Demir verrà interrogato dalla madre Hünkar (Vahide Perçin) e dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), entrambi preoccupati, riguardo quello che è successo a Zuleyha. Inizialmente Demir cercherà di svicolare dalle loro domande, ma successivamente ammetterà di non aver fatto del male alla Altun, come invece avrebbe voluto.

Un flashback ricostruirà quindi quanto successo, svelando che Demir ha semplicemente scagliato la sua pistola sulla fronte di Zuleyha, procurandole uno svenimento, perché non ha avuto il coraggio di premere il grilletto e rendere orfani i piccoli Adnan e Leyla. Tuttavia, l’imprenditore avrà ben chiara la linea che tutti gli abitanti della tenuta dovranno seguire da quel momento in avanti: nessuno dovrà più pronunciare il nome di Zuleyha, che considera a tutti gli effetti morta!

Terra Amara, spoiler: Demir impedisce a Zuleyha di entrare nella tenuta

Possiamo infatti anticiparvi che, una volta ripresi i sensi, Zuleyha correrà disperata alla volta della tenuta ed arriverà, dolorante e sanguinante, proprio negli istanti in cui tutti quanti staranno festeggiando il ritrovamento di Adnan e Üzüm Tökün (Neva Pekuz), la piccola orfanella di cui Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur (Bülent Polat) si staranno occupando.

La Altun cercherà dunque di correre in direzione del piccolo ma, nonostante gli inviti di Hünkar a non agire in tal senso, Demir le impedirà l’accesso e la caccerà via dalla tenuta, chiudendo tra l’altro il chiave il cancello e facendole presente che non rivedrà mai più i suoi figli, dato che ha preferito tradirlo con Yilmaz!

Nei coniugi Yaman, insomma, si verificherà una nuova rottura, ma stavolta Zuleyha sarà disposta a lottare con le unghie e con i denti per non allontanarsi da Adnan e Leyla. Seguici su Instagram.