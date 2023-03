Niente da fare per il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın). Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, l’ex moglie Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) sarà disposta davvero a fare di tutto per impedirgli di essere nuovamente felice al fianco di Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), l’affascinante nuovo Pubblico Ministero di Adana. Non a caso, seguendo un consiglio dell’amica Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar), metterà in moto un’altra macchinazione delle sue…

Terra Amara, news: Şermin si picchia da sola ma…

Tutto partirà quando Şermin scoprirà che Sabahattin e Jülide stanno per sposarsi. A quel punto, utilizzando la carta del pietismo, la Yaman si presenterà nell’ufficio del Pubblico Ministero e le dirà di stare ancora soffrendo per la fine del suo matrimonio, soprattutto perché la figlia Betul, residente in Francia, non riesce ad accettare la separazione dei suoi genitori.

Dato che non vorrà costruire la sua felicità sulla tristezza di qualcun altro, Jülide deciderà dunque di porre fine al suo fidanzamento con Sabahattin, che andrà su tutte le furie e si recherà da Şermin per un teso confronto. Anche in questo caso, la biondina ci metterà dunque lo zampino: come vi abbiamo già raccontato, si colpirà infatti da sola alla fronte con un posacenere in marmo e poi denuncerà Arcan per la presunta aggressione. Un risvolto che metterà Jülide decisamente in difficoltà…

Terra Amara, trame: Sabahattin sbugiarda Şermin

In ogni caso, anche in questo frangente, la trappola di Şermin non andrà a buon fine: oltre a far sì che Betul parli al telefono con Jülide, dimostrandole che non è mai stata contro la loro unione né tanto meno al divorzio con la madre, Sabahattin inchioderà Şermin di fronte alle sue menzogne, spingendola ad ammettere di essersi inventata di sana pianta l’aggressione che avrebbe subito.

Anche se verrà messa di fatto con le spalle al muro, Şermin non ne vorrà proprio sapere di arrendersi e, con la sua solita faccia tosta, dirà a Sabahattin di essersi resa conto di amarlo ancora e gli chiederà un’ulteriore possibilità per ricucire il loro legame. Alla risposta (ovviamente) negativa del dottor Arcan, la Yaman tirerà quindi fuori nuovamente gli artigli…

Terra Amara, spoiler: ecco il piano di Şermin contro Sabahattin e Jülide

Eh sì: nel corso di una chiacchierata, Füsun farà presente a Şermin che, se vuole riavere davvero Sabahattin al suo fianco, deve fare in modo che Jülide non rappresenti più un problema. Proprio per questo, la inviterà a fare leva sulle sue conoscenze per far trasferire il Pubblico Ministero lontano da Adana, in modo tale che l’Arcan, ormai primario dell’ospedale, sia impossibilitato a raggiungerla.

Un'idea che solleticherà fin da subito la malvagità di Şermin, visto che ormai vorrà evitare ad ogni costo che Sabahattin raggiunga la felicità senza di lei. Ma il piano andrà effettivamente in porto oppure, alla fine, sarà l'amore tra Sabahattin e Jülide a trionfare?