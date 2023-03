Un posto al sole: Riccardo darà conforto a Rossella? Brutta sorpresa in vista! | Anticipazioni

La narrazione delle attuali puntate di Un posto al sole non lo farebbe mai supporre, ma grazie alle anticipazioni sappiamo che tempo due giorni e piomberemo in un’atmosfera di dolore e al tempo stesso di commemorazione. L’amatissima Teresa, personaggio storico della soap partenopea di Rai 3, verrà a mancare (la sua interprete Carmen Scivittaro è in realtà scomparsa lo scorso agosto) e di conseguenza ci saranno alcune puntate (tre, in particolare) praticamente monotematiche.

Vi abbiamo già raccontato le circostanze che porteranno alla morte di Teresa, dunque in questo post ci concentriamo su un aspetto che riguarderà soprattutto la nipote della defunta, ovvero Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Spoiler Un posto al sole: Rossella leggerà una lettera di Teresa

Tutto partirà quando una frastornata Silvia (Luisa Amatucci) si troverà nella casa della madre a Indica ed entrerà in possesso di una lettera di Teresa indirizzata a Rossellina. Il contenuto della missiva lo conosceremo anche noi, perché la stessa Rossella lo leggerà durante il funerale della nonna, commuovendo tutti (e sicuramente anche noi, preparate i fazzoletti!).

Il settimanale Telepiù segnala che, oltre alla lettera, un’affranta Rossella indosserà anche un ciondolo che lei da bambina amava molto e che ora Teresa le ha lasciato. In generale, vi anticipiamo che la giovane dottoressa soffrirà molto per la perdita dell’adorata nonna e che potrebbe non trovare nel fidanzato Riccardo Crovi (Mauro Racanati) quel conforto di cui lei avrà tanto bisogno.

A tal proposito, gli spoiler parlano chiaro: "Provata dalla morte della nonna, Rossella cerca il supporto di Riccardo, ma l'uomo sembra distratto dal lavoro". Cosa succederà a questo punto tra i due: si tratterà di un nuovo contrasto superabile (come tante volte è accaduto) o stavolta la relazione traballerà in modo importante? Lo scopriremo presto…