Tempesta d’amore: Alexandra, prova d’amore per riconquistare Christoph! | Puntate tedesche

Da quando la vita l’ha messa di nuovo di fronte a Christoph Saalfeld (Dieter Bach), Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) ha capito di aver ritrovato il grande amore. Un amore che non sarà disposta a perdere per nulla al mondo… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alexandra tradisce Christoph con Markus

Christoph e Alexandra sembrava essere la prova vivente del fatto che il vero amore sopravvive ad ogni prova. Follemente innamorati trent’anni fa, i due si separarono in modo traumatico quando Saalfeld decise di sposare la ricchissima Xenia (Elke Winkens). Con il cuore spezzato, Alexandra – che aveva da poco scoperto di essere incinta – cercò conforto tra le braccia dell’allora migliore amico del suo ex – Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) – con cui convolò presto a nozze.

Ebbene, nonostante la drammaticità della loro storia, quando Christoph e Alexandra si reincontreranno, non solo non si odieranno, ma capiranno di non avere mai smesso di amarsi. Sconvolta da quei sentimenti inaspettati, la Schwarzbach proverà inizialmente a reprimerli, salvo poi decidere di lasciare il marito per poter vivere il suo amore per Saalfeld. La loro felicità, però, non durerà…

In seguito alla drammatica morte della sua ultimogenita – Vroni (Selina Weseloh) – Alexandra affronterà infatti un periodo durissimo che la porterà a riavvicinarsi al marito… tanto da passarci insieme la notte! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra prova a riconquistare Christoph

Sconvolta per aver tradito l’uomo che ama, la Schwarzbach prenderà immediatamente le distanze da Markus e proverà a concentrarsi sulla sua relazione con Christoph. Nonostante i tentativi della donna di nascondere l’accaduto, non ci vorrà però molto prima che la verità venga fuori. E a quel punto Saalfeld – deluso dalla mancanza di sincerità della sua amata – troncherà la loro relazione!

Con il cuore a pezzi ma determinata a rimediare al proprio errore, Alexandra proverà a farsi perdonare da Christoph con una prova d’amore davvero inaspettata: accelererà la pratica di divorzio, dicendosi disposta a rinunciare a tutte le proprie quote dell’azienda di famiglia, in cambio delle azioni del Fürstenhof da lei acquistare insieme al marito. Un gesto che colpirà effettivamente Christoph…

E Markus? Se a parole si dirà disposto a lasciar andare la moglie e assecondare le sue richieste, in realtà l’uomo spererà ancora di poter riconquistare la sua “Alex”. E così, dopo aver fatto di tutto per rimandare la procedura di divorzio, provocherà Christoph e lo metterà contro la donna. Le sue macchinazioni funzioneranno oppure l’amore tra Saalfeld e la Schwarzbach riuscirà a trionfare? Seguici su Instagram.

(Puntate 4030-1, in onda in Germania dall’11 al 12 maggio 2023)