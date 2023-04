Tempesta d’amore: Christoph lascia Alexandra! Ma lei… | Puntate tedesche

Continuano i colpi di scena nell’appassionante triangolo sentimentale che vedrà Christoph Saalfeld (Dieter Bach) contrapposto a Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) per il cuore della bella Alexandra (Daniela Kiefer). E l’esito sarà tutt’altro che scontato… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alexandra tradisce Christoph

Quando Ariane (Viola Wedekind) la sceglierà come suo successore per portare a termine la vendetta contro Christoph, mai avrebbe immaginato che Alexandra si sarebbe innamorata della sua “vittima”. Legati a lungo sentimentalmente prima del matrimonio dell’uomo con Xenia (Elke Winkens), Christoph e Alexandra capiranno infatti di non aver mai smesso di amarsi. Peccato solo che nel frattempo la Schwarzbach si sia sposata con l’ex migliore amico dell’albergatore…

Sarà questo l’inizio di un appassionante triangolo amoroso che sta tenendo banco ormai da parecchi mesi in Germania e sembrava essersi concluso con la decisione da parte di Alexandra di lasciare il marito e tornare insieme a Christoph. Un evento inaspettato, però, cambierà tutto…

In seguito alla tragica morte della figlioletta Vroni (Selina Weseloh), Alexandra attraverserà un periodo difficilissimo che la porterà a sfogare la sua rabbia contro l’incolpevole Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) – co-protagonista al fianco di Eleni (Dorothée Neff) – e a riavvicinarsi a Markus. E così, durante un viaggio di lavoro che terrà Eleni e Christoph lontani dal Furstenhof, Alexandra tradirà il fidanzato passando la notte con il (quasi ex) marito! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph lascia Alexandra

Sconvolta per il proprio comportamento, la donna sarà terrorizzata all’idea di perdere l’uomo che ama e implorerà Markus di non parlare. Quando però Christoph tornerà a casa, la Schwarzbach si renderà conto di che mentire non è poi così semplice: basterà infatti un momento di vicinanza per scatenare i suoi sensi di colpa!

Mentre Alexandra lotterà con la propria coscienza, Markus inizierà a sperare di poter riconquistare la moglie. Tra i due coniugi si arriverà dunque ad un confronto, che avrà però un involontario testimone: Christoph!

Sconvolto, l’albergatore si chiuderà inizialmente nel proprio dolore, salvo poi decidere di provare a dare alla sua amata la possibilità di confessare tutto. Peccato solo che lei – ignorando che si tratti di un test – continuerà a mentire. E le conseguenze non si faranno attendere…

Ferito e deluso dal comportamento della compagna, Christoph deciderà infatti di troncare la loro relazione. Una decisione che però lei non accetterà! Pronta a tutto pur di riconquistare l’uomo che ama, Alexandra penserà ad un modo per farsi perdonare… ci riuscirà? Seguici su Instagram.

(Puntate 4026-9, in onda in Germania dal 5 al 10 maggio 2023)