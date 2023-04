Tempesta d’amore: Ariane lascia Robert e rischia tutto! | Anticipazioni italiane

Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è una donna abituata a pianificare tutto nei minimi dettagli. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la perfida dark lady si troverà a dover improvvisare correndo un enorme rischio pur di non perdere l’uomo che ama… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert confessa di amare Lia

Da quando ha preso la decisione di conquistare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) per mettere le mani sulle sue azioni del Fürstenhof, Ariane non ha lasciato nulla di intentato per legare a sé l’uomo. La sua, però, è stata una vittoria a metà…

Se da una parte l’albergatore ha effettivamente lasciato Cornelia Holle (Deborah Müller) per poi iniziare una relazione con la dark lady, i sentimenti che lo uniscono alla sua ex sono tutt’altro che spariti…

Temendo di perdere il suo amato, Ariane farà dunque credere a quest’ultimo di aspettare un figlio da lui, ma la attende un’amara sorpresa: benché a parole felice di mettere su famiglia con lei, Robert le confesserà di amare ancora la sua “Lia” e di averla baciata! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane lascia Robert

Inutile dire che la Kalenberg sarà devastata di fronte alle parole del fidanzato e a poco varranno i tentativi dell’uomo di rassicurarla, promettendole di tenere a bada i propri sentimenti per Lia e concentrarsi su Ariane ed il loro futuro bambino.

Capendo di dover giocare d’anticipo se non vuole perdere per sempre Robert, la Kalenberg deciderà dunque di giocarsi tutto nella speranza di mettere sotto pressione il fidanzato: non solo troncherà la loro relazione, ma si preparerà a lasciare il Fürstenhof dicendosi determinata a crescere da sola loro figlio!

Il bluff di Ariane darà i risultati sperati oppure finirà per ritorcersi contro la dark lady?