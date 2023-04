Tempesta d’amore: Robert confessa ad Ariane di amare Lia! E lei… | Anticipazioni italiane

Un nuovo colpo di scena sta per segnare una delle più appassionanti storyline degli ultimi tempi: il triangolo tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Cornelia “Lia” Holle (Deborah Müller). Ecco infatti cosa accadrà nelle puntate italiane di Tempesta d’amore presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert e Cornelia si baciano

Sono passati ormai dei mesi da quando Robert e Cornelia sono stati costretti a lasciarsi a causa di un crudele intrigo di Ariane. Eppure il legame che li lega si sta dimostrando di essere più forte di tutto. Benché convinti di essere fratelli, Saalfeld e la Holle non sembrano infatti riuscire a smettere di amarsi e le conseguenze saranno presto sotto gli occhi di tutti…

Ben conscia del fatto che il cuore del suo amato appartiene ad un’altra donna, Ariane deciderà di ricorrere all’ennesimo intrigo per legare Saalfeld a sé: fargli credere di aspettare un figlio da lui! Una bugia che cambierà tutto…

Nonostante i tentativi della Kalenberg di tenere segreta la cosa, Cornelia capirà infatti velocemente che la “rivale” è incinta e affronterà Robert: ne nascerà così una discussione durante la quale l’uomo non solo confesserà alla sua “Lia” si amarla ancora, ma arriverà anche a baciarla!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert fa una confessione a Ariane

Inutile dire che l’accaduto turberà profondamente i due innamorati: non solo sono entrambi impegnati con altre persone, ma sono anche consanguinei! Se Robert deciderà di mantenere il riserbo, però, Cornelia preferirà la strada della verità…

Capendo di non poter mentire a Erik (Sven Waasner), la Holle confesserà dunque a quest’ultimo il tradimento: una confessione che colpirà a tal punto l’uomo da spingerlo a raccontare tutto ad Ariane. E ora?

Ebbene, inizialmente la dark lady non vorrà credere alle insinuazioni del suo ex, ma poi capirà che quest’ultimo ha detto la verità e affronterà Robert. Il risultato? Messo con le spalle al muro, Saalfeld non solo ammetterà il bacio, ma anche di amare ancora profondamente Cornelia! Una rivelazione che darà via ad una catena di eventi dalle conseguenze inimmaginabili… Seguici su Instagram.