Tempesta d’amore: Shirin ricattata dal padre di Henning! | Puntate italiane

Una scelta difficilissima è in arrivo per Shirin Ceylan (Merve Çakır). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella estetista del Fürstenhof si troverà infatti di fronte ad un vero e proprio ricatto psicologico dalle conseguenze davvero imprevedibili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: I genitori di Henning contro Shirin

Sembra esserci una maledizione sulla relazione tra Henning von Thalheim (Matthias Zera) e Shirin Ceylan. Proprio quando i due innamorati sembravano aver finalmente superato le difficoltà iniziali della loro storia, si troveranno infatti a fronteggiare un nuovo ostacolo: l’ostilità dei genitori del sommelier!

Arrivati al Fürstenhof per far visita al figlio, Heinrich (Ralph Schicha) e Judith (Veronika von Lauer-Münchhofen) non nasconderanno infatti di essere assolutamente contrari al fatto che Henning si accompagni ad una ragazza che non ritengono essere al suo livello. E la loro opinione non farà che rafforzarsi col passare tempo…

Come se non bastasse, a causa di un malinteso, Gerry (Johannes Huth) comunicherà ai von Thalheim che Henning e Shirin vogliono sposarsi. E, come prevedibile, a quel punto scoppierà il caos…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Il padre di Henning affronta Shirin

Benché presi alla sprovvista, Henning e Shirin chiariranno fortunatamente subito il malinteso, riuscendo così a tranquillizzare i genitori del sommelier. I problemi, però, non finiranno lì! Durante una cena di famiglia, Shirin non solo si sentirà totalmente esclusa, ma scoprirà anche che i von Thalheim vogliono comprare al figlio un vigneto in Francia…

Sconvolta, la ragazza affronterà il fidanzato, che le garantirà di non volerla lasciare e di essere dunque intenzionato a declinare l’offerta dei genitori. A quel punto la Ceylan tirerà un sospiro di sollievo, almeno fino a quando non riceverà una visita a sorpresa del “suocero”…

Heinrich si presenterà infatti da Shirin per dirle chiaramente non solo ciò che pensa di lei – ovvero che non è la donna giusta per Henning – ma soprattutto per intimarle di lasciare subito il figlio. In caso contrario, la ragazza distruggere il grande sogno del sommelier di avere un vigneto in Francia! La Ceylan si piegherà di fronte a questo vero e proprio ricatto morale?