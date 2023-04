Terra Amara: Demir vuole portare Zuleyha con lui ma…

A Terra amara, non appena la madre Hunkar (Vahide Percin) lo sbatterà fuori dalla tenuta per via del suo rapporto con Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’amante del defunto padre Adnan, Demir (Murat Unalmis) verrà preso da un unico pensiero: portare la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e i figli Adnan e Leyla via con sé. Non tutto andrà però secondo i suoi piani, vediamo dunque le anticipazioni di questa storyline.

Terra Amara, news: ecco perché Hunkar manderà via il figlio

Già sappiamo che, a causa di un video potenzialmente compromettente inviatogli da Mujgan (Melike Ipek Yalova), Demir riterrà erroneamente che Zuleyha abbia iniziato una relazione extraconiugale con l’ex fidanzato Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). A quel punto, dato che nel frattempo la stessa Zuleyha verrà rinchiusa in carcere per il suo tentato omicidio, Demir impedirà alla donna di vedere i piccolini e li strapperà anche dalla custodia di Hunkar, colpevole di averli portati ad un colloquio tra le sbarre con la moglie.

Proprio per questo, Demir affiderà i bambini a Sevda, facendo infuriare moltissimo Hunkar. Tra madre e figlio si creerà quindi una brusca rottura, che arriverà ad un punto di non ritorno nel corso dei festeggiamenti per il matrimonio del dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e del Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk). In pratica, Demir si presenterà lì con Sevda e inviterà tutti quanti a considerarla come la sua seconda madre. In risposta, Hunkar ripudierà dunque l’erede di fronte ai presenti!

Terra Amara, trame: Demir compra una casa per Sevda!

La faccenda avrà nuovi sviluppi quando Demir acquisterà la casa che apparteneva al defunto imprenditore Hatip Tellidere (Mehmet Polat) e la regalerà a Sevda. Visto che avrà un tetto sotto il quale abitare, Yaman penserà bene di forzare la mano e presenterà alla polizia una denuncia, asserendo che Hunkar sta trattenendo Zuleyha, Adnan e Leyla nella sua tenuta contro la volontà della consorte.

Anche in questo caso, la macchinazione di Demir si concluderà però in un nulla di fatto e, soprattutto, con un nuovo “boccone amaro” che l’uomo dovrà digerire…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha rifiuta di andare via con Demir!

Eh sì: nonostante la presenza delle Autorità, che faranno irruzione nella tenuta, Zuleyha si mostrerà totalmente solidale con Hunkar e preciserà che convive con la suocera perché è lei a volerlo e non di certo poiché viene trattenuta contro la sua volontà.

Insomma, Demir sarà costretto a "deporre l'ascia di guerra" e ritornare da Sevda senza la sua famiglia. Ciò, come facilmente prevedibile, non farà altro che accentuare il suo astio nei confronti di Hunkar…