Terra Amara: Sabahattin dimostrerà che Şermin ha incastrato Jülide!

A furia di vivere di malefatte, qualcuna prima o poi ti si ritorce contro. Lo vivrà a sue spese la malefica Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, visto che il suo piano per allontanare definitivamente Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) da Cukurova andrà in fumo proprio a causa dell’ex marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın)…

Terra Amara, news: Jülide viene sospesa dal servizio

La storyline prenderà il via quando Jülide verrà sospesa dal suo ruolo di Pubblico Ministero a causa di un’accusa infamante. In pratica, al termine di una perquisizione, gli inquirenti troveranno in casa di Jülide tantissimo denaro, lo stesso che – stando a una testimonianza anonima – le è stato dato per fare uscire di prigione un pericoloso criminale.

A quel punto, in attesa di screditare o meno la tesi secondo la quale si è fatta corrompere con dei soldi, Jülide non potrà più esercitare il suo lavoro, tant’è che penserà addirittura di dimettersi perché considererà definitivamente conclusa la sua carriera. A gettare acqua sul fuoco penserà però Sabahattin, che inviterà la propria fidanzata a lottare per dimostrare la sua innocenza e si convincerà del fatto che dietro tutto quanto ci sia Şermin. Ragion per cui, durante delle indagini personali, farà un’importante scoperta…

Terra Amara, spoiler: Sabahattin dimostra che Şermin ha incastrato Jülide

Possiamo infatti anticiparvi che Sabahattin si recherà da un fabbro e gli mostrerà una foto di Şermin, chiedendogli appunto se si sia fatta vedere nei giorni precedenti per chiedergli di aprire una porta. Il fabbro darà a quel punto una risposta affermativa, precisando che la donna lo ha convinto a svolgere tale servizio dicendogli di essere la proprietaria dell’appartamento che aveva dimenticato le chiavi all’interno.

Quelle parole basteranno a Sabahattin per “incastrare” Şermin, dato che l’onesto fabbro si dichiarerà disposto a fornire quella versione persino in un aula di tribunale. Il dottor Arcan metterà dunque la Yaman con le spalle al muro e la obbligherà ad andare dal procuratore a ritrattare la sua accusa, ammettendo di aver cercato di incastrare il Pubblico Ministero, e minaccerà in caso contrario di denunciarla per diffamazione contro un ufficiale dello Stato.

Terra Amara, trame: Şermin scagiona Jülide

Seppur con la "coda tra le gambe", a Sermin non resterà altra scelta se non quella di presentarsi dal procuratore, di fronte al quale ammetterà di aver agito poiché mossa dalle gelosia per la relazione tra l'ex marito Sabahattin e Jülide. Dato che i fidanzati rispetteranno il patto, non denunciandola formalmente per quanto ha fatto, la Yaman prometterà quindi ai due che non si opporrà più per nessuna ragione al loro matrimonio. Ma stavolta sarà sincera e ci si potrà fidare veramente di lei… o una nuova macchinazione non tarderà ad arrivare?