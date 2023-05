La Promessa anticipazioni: Jana troverà presto un’alleata, ecco chi è

Fino a quando Jana Exposito (Ana Garces), la protagonista assoluta de La Promessa, potrà continuare ad indagare sull’omicidio della madre Dolores (Anai Gonzalez) e il rapimento del fratellino Marcos, avvenuti quindici anni prima, senza farsi scoprire? In realtà, qualcuno capirà tutto quanto già dalla prossime puntate italiane della nuova telenovela di Canale 5, ma fortunatamente deciderà di aiutarla…

La Promessa, news: la morte di Lola

La faccenda inizierà pian piano a delinearsi nel momento in cui, grazie alla complicità della dama senza scrupoli Petra Arcos (Marga Martinez), la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) riuscirà ad incastrare la domestica Lola (Laura Simon) per l’omicidio del figliastro Tomás (Jordi Coll), che in realtà lei stessa – come avete visto – ha compiuto.

Puntando sulla relazione che l’inserviente intratteneva con Tomás, Cruz darà ordine a Petra di nascondere il tagliacarte con cui ha ucciso il “marchesino” tra le cose di Lola, ragione per la quale il sergente Conrado Funes (Rafa de Vera) si troverà costretto ad arrestarla per l’omicidio (anche se, come confesserà a Jana, non crederà assolutamente alla sua colpevolezza). Tuttavia Funes non potrà andare fino in fondo con le sue indagini perché dopo lo strano suicidio di Lola, che avverrà in carcere, verrà spedito in un posto lontano da La Promessa…

La Promessa, trame: Funes parla a Jana dei suoi sospetti

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Funes svelerà a Jana che, poco prima di uccidersi, Lola avrebbe scritto una lettera di suo pugno dove confessava di avere assassinato Tomás poiché arrabbiata con lui per avere sposato Jimena de los Infantes (Paula Losada). Uno scenario a cui il sergente non darà peso, anche perché i suoi superiori non gli avranno mai mostrato né il cadavere di Lola (morta in teoria per impiccagione) né tanto meno la sua confessione scritta.

Proprio per questo Funes farà presente a Jana che l’assassinio di Tomás potrebbe essere qualcuno di davvero potente, in grado di influenzare anche la guardia civile, e la inviterà a stare in guardia ricordandole che, prima di Lola, l’assassino ha tentato di incastrare lei. Dopo questo dialogo, Funes si congederà dalla nostra protagonista.

La Promessa, spoiler: ecco chi scoprirà Jana

Ad ogni modo possiamo anticiparvi che Jana non resterà da sola a lungo: Maria Fernandez (Sara Molina), la domestica e sua compagna di stanza, troverà la fede nuziale di Tomas e una foto con ritratta la madre Dolores e le chiederà immediatamente spiegazioni. A quel punto, Jana deciderà di confesserà tutta la verità a Maria, che si offrirà di aiutarla pur consapevole del rischio in cui si sta mettendo.

Ma in che modo Maria aiuterà Jana? Per prima cosa, la ragazza cercherà di far sì che la Exposito abbia quante più informazioni possibili su Curro de la Mata (Xavi Lock), il nipote sedicenne di Cruz, figlio della sorella Eugenia (Alicia Moruno), che per una serie di ragioni Jana riterrà che possa essere il fratellino Marcos…