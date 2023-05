La Promessa anticipazioni: chi è il fratello di Jana?

Nelle puntate italiane de La Promessa in onda tra qualche settimana, i telespettatori avranno modo di conoscere un nuovo personaggio abbastanza importante ai fini della narrazione, dato che Jana Exposito (Ana Garces) crederà fin da subito che il ragazzo possa essere Marcos, il fratellino che ha perso circa quindici anni prima…

La Promessa, news: Jana sente parlare di Curro

Già sapete sicuramente già che Jana sentirà parlare di Curro (Xavi Lock) per la prima volta grazie alla “marchesina” Catalina Lujan (Carmen Asecas). Ancora profondamente addolorata per la morte del gemello Tomás (Jordi Coll), Catalina si soffermerà a guardare con Jana alcune fotografie, nelle quali apparirà anche Dolores (Anai Gonzalez) – la madre della nostra protagonista uccisa durante il rapimento di Marcos – insieme ad una donna sulla sedia a rotelle.

Visto che vorrà fare il possibile per scoprire cosa possa essere successo a Marcos, la Exposito chiederà subito a Catalina chi è quella donna insieme a Dolores, scoprendo così che si tratta di Eugenia Ezquerdo (Alicia Moruno), la sorella malata della dark lady Cruz (Eva Martin). Un particolare che diventerà sempre più interessante quando, grazie alla Lujan, Jana apprenderà che – nonostante la sua malattia – Eugenia ha dato alla luce un bambino circa diciassette anni prima: il suo nome è Francisco, il cui diminutivo sarà appunto Curro.

La Promessa, spoiler: Curro arriva nella tenuta ma Jana…

Come facilmente prevedibile, Jana non scarterà l’ipotesi che Curro possa essere proprio Marcos. In tal senso arriveranno delle novità quando l’adolescente arriverà a La Promessa in compagnia del nonno Juan (Alberto Gonzalez) per trascorrere lì un intero weekend. Tuttavia, la trasferta del ragazzo durerà meno del previsto, visto che farà appena in tempo a fare un bagno nel fiume col cugino Manuel (Arturo Sancho) e poi dovrà andare via.

Juan lascerà infatti in fretta e furia la tenuta quando la governante Pia Adarre (Maria Castro) si rifiuterà di concedersi a lui, dandogli per la prima volta apertamente dello stupratore e causando la sua fuga repentina. Il risultato? Jana non farà in tempo a conoscere Curro, ma un elemento non sarà affatto da sottovalutare…

La Promessa, trame: la voglia sul petto di Curro

Possiamo infatti anticiparvi che, poco prima di farsi il bagno con Manuel, Curro si toglierà tutti i vestiti e resterà a petto nudo. Tale escamotage darà modo ai telespettatori di scoprire che l’adolescente ha una voglia piuttosto grande sul pettorale sinistro. Come spesso capita nelle telenovelas, la voglia in questione sarà il modo per Jana di chiarire, senza ombra di dubbio, che Curro è il suo “amato” fratellino Marcos?

Possiamo anticiparvi che la storia terrà banco per parecchio, anche perché Curro si troverà a bazzicare nuovamente La Promessa molto presto…