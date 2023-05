Tempesta d’amore: Ariane arrestata durante le nozze con Robert! | Puntate italiane

Doveva essere il suo trionfo e invece si trasformerà in una disfatta totale! Stiamo parlando del tanto atteso (e temuto) giorno delle nozze di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) con Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). Un evento che avrà un epilogo davvero inaspettato per la perfida dark lady… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: il matrimonio di Robert e Ariane

Da mesi ormai Ariane sognava il giorno in cui sarebbe diventata la “signora Saalfeld”. Un traguardo che ha un doppio significato per la dark lady: sposare l’uomo che ama e mettere le mani sul Fürstenhof, completando così la sua vendetta contro Christoph (Dieter Bach).

Proprio quest’ultimo sta tentando disperatamente insieme a Werner (Dirk Galuba) di fermare le nozze, dimostrando a Robert che la donna che sta per sposare è una spietata criminale. Peccato solo che mettere le mani sull’unica prova esistente – la video-confessione della Kalenberg, in mano a Karl (Stephan Käfer) – si stia rivelando più difficile del previsto…

Sarà in questo clima di tensione che si arriverà al “grande giorno”: al settimo cielo, Ariane si presenterà bellissima e raggiante nel salone del Fürstenhof dove è prevista la cerimonia nuziale. Peccato solo che Robert non ci sarà…

Se la tradizione vuole che sia la sposa a farsi desiderare, in questo caso sarà invece il futuro marito ad essere in ritardo. Un comportamento che preoccuperà non poco la Kalenberg… e a ragione! Eh sì, perché quando Robert finalmente arriverà, spezzerà il cuore della compagna, dichiarando di non volerla più sposare! Cosa sarà successo?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane viene arrestata

Per capirlo, dobbiamo fare un passo indietro. Poco prima delle nozze, Robert tornerà infatti brevemente nel suo appartamento dove troverà ad attenderlo una sorpresa inaspettata: il video in cui Ariane ammette il tentato omicidio dell’ex marito Karl! Grazie all’inaspettato (e provvidenziale) aiuto di Yvonne (Tanja Lanäus), Christoph riuscirà infatti a mettere le mani sul filmato appena in tempo. Uno sforzo che non risulterà vano…

Sconvolto da quelle scene che non lasciano spazio a dubbi, Robert non solo deciderà di non sposare più Ariane, ma accetterà anche di aiutare Christoph a far arrestare la donna! Sarà infatti per dare tempo alla polizia di arrivare che Robert si presenterà comunque al matrimonio e tergiverserà fino all’ultimo.

E Ariane? Sconvolta dall'improvviso cambiamento del suo amato, la dark lady non riuscirà a capire cosa stia accadendo e si limiterà dunque a ripetere di essere innocente, mentre verrà trascinata via dalla polizia. Sarà dunque la fine per la dark lady? E cosa ne sarà ora di Robert dopo questa traumatica esperienza?