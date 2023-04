Tempesta d’amore: Yvonne ruba la confessione di Ariane (e conquista Christoph?) | Puntate italiane

Nell’infinita guerra tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) si sono col tempo alternati diversi alleati da entrambe le parti. Sarà però un personaggio assolutamente inaspettato a mettere a segno un colpo decisivo contro la dark lady… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph vuole la confessione di Ariane

La guerra tra Ariane ed i Saalfeld sta per entrare nella sua fase più calda: dopo l’annuncio delle imminenti nozze tra la dark lady e Robert (Lorenzo Patané), Werner (Dirk Galuba) e Christoph hanno infatti iniziato una corsa contro il tempo per impedire quel matrimonio che segnerebbe la fine del Fürstenhof.

Come sappiamo, i due uomini stanno disperatamente cercando di mettere le mani sulla video-confessione della Kalenberg: una prova decisiva contro la donna che si trova però in mano all’ex marito di quest’ultima, Karl (Stephan Schäfer).

Nella speranza di convincere quest’ultimo a cedere loro il prezioso filmato, Werner e Christoph arriveranno addirittura a mettere insieme ben 500.000 euro nel giro di poche ore. Nemmeno una simile somma, però, basterà a far capitolare il bel chirurgo estetico. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne aiuta Christoph

Mentre i Saalfeld penseranno a come risolvere questo ostacolo apparentemente insormontabile, qualcun altro avrà ben altri problemi. Stiamo parlando di Yvonne Klee (Tanja Lanäus), la bella madre della protagonista Josie (Lena Conzendorf).

Come vi abbiamo anticipato, la donna verrà licenziata in tronco dopo essere stata sorpresa a versare di nascosto dell’alcol in un drink da lei offerto a Christoph (che sperava di conquistare). Un provvedimento che lei non accetterà!

Determinata a far tornare l’albergatore sui suoi passi, Yvonne si presenterà dunque nel suo ufficio, finendo per ascoltare inavvertitamente una conversazione di Saalfeld su Karl. Il risultato? La Klee rivelerà a Christoph di conoscere molto bene Kalenberg (che è stato il suo chirurgo plastico di fiducia) e si offrirà di rubare lei stessa la video-confessione di Ariane!

Inutile dire che Saalfeld non prenderà molto sul serio le parole della Klee, ma accetterà comunque di lasciarla provare… una decisione di cui non si pentirà! Eh sì, perché Yvonne riuscirà a sorpresa nella missione, riuscendo a colpire profondamente Christoph. Quest'ultimo cambierà dunque idea su di lei? E cosa ne sarà di Ariane?