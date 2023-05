Tempesta d’amore: Ariane in prigione! Sarà la fine? | Puntate italiane

Un momento attesissimo è in attivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Dopo due anni di crimini ed intrighi, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sta finalmente per andare nel posto che merita: la prigione! Ma per lei sarà davvero finita? Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner rilascia una falsa testimonianza

Per due anni Ariane Kalenberg ha seminato il terrore in quel del Fürstenhof, riuscendo sempre a farla franca. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la crudele dark lady commetterà un grave errore: toccherà la famiglia dei suoi nemici. E a quel punto questi ultimi non lasceranno nulla di intentato per distruggerla…

Se Christoph (Dieter Bach) porta avanti ormai da tempo lunghissimo una guerra senza esclusione di colpi contro la sua arcinemica, da qualche mese quest’ultima si è guadagnata anche l’odio di Werner (Dirk Galuba) a causa della sua relazione con Robert (Lorenzo Patané). E la situazione non farà che peggiorare!

Quando Ariane – sopraffatta dalla gelosia – arriverà a minacciare apertamente Lia (Deborah Müller), Werner capirà infatti di dover agire per proteggere la propria famiglia. Sarà così che l’anziano albergatore rilascerà alla polizia una dichiarazione a dir poco clamorosa: è stato testimone della confessione video-registrata in cui Ariane ha ammesso il tentato omicidio dell’ex marito Karl (Stephan Käfer)!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane in prigione

Il coraggioso gesto dell’albergatore darà presto i suoi frutti: di fronte ad una simile prova, la polizia arresterà infatti immediatamente la dark lady, che si ritroverà così finalmente dietro alle sbarre per la gioia di tutti. Peccato solo che nessuno sappia che la Kalenberg è in prigione per una falsa testimonianza…

Non volendo coinvolgere i propri cari nel suo crimine, Werner confesserà infatti solo a Christoph quanto realmente accaduto, ricevendo ovviamente il sostegno dell’albergatore, che ha in Ariane la sua nemesi. Ma sarà davvero il momento di gridare vittoria?

Ebbene, la risposta è purtroppo "no"! Benché apparentemente senza via di scampo, la Kalenberg potrà infatti contare su una risorsa molto importante: Constanze (Sophia Schiller), il suo nuovo avvocato difensore! Riuscirà la giovane avvocatessa a compiere un miracolo e scagionare la dark lady?