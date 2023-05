Tempesta d’amore, casting news: arriva Julian, rivale di Leander per Eleni | Puntate tedesche

Uno degli elementi ricorrenti di ogni stagione di Tempesta d’amore sono i triangoli amorosi in cui vengono puntualmente coinvolti i due protagonisti. Una struttura narrativa che si ripeterà anche nella diciannovesima stagione della soap! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Julian arriva al Fürstenhof

Mentre in Italia deve ancora sbocciare l’amore tra Josie (Lena Conzendorf) e Paul (Sandro Kirtzel), in Germania la stagione successiva è già entrata nel vivo. Come vi abbiamo ampiamente anticipato, i protagonisti assoluti saranno Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) – figlio dei primissimi protagonisti Alexander e Laura – insieme a Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff), primogenita di Christoph (Dieter Bach) e Alexandra (Daniela Kiefer).

Innamoratisi poco dopo il loro primo incontro, Eleni e Leander capiranno subito di aver finalmente trovato il partner per la vita. Una terribile tragedia distruggerà però la loro relazione: la sorella minore di Eleni – Vroni (Selina Weseloh) – morirà infatti mentre sarà sotto le cure di Leander. Un incidente di cui Alexandra accuserà proprio l’incolpevole medico, arrivando a fabbricare contro di lui prove false.

A quel punto Eleni e Leander si vedranno costretti a prendere strade diverse, anche se i sentimenti che li uniscono sono tutt’altro che scomparsi. E sarà proprio allora che al Fürstenhof comparirà un giovane uomo di nome Julian Specht…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate tedesche: Julian si innamora di Eleni

Ottimista, sicuro di sé e dotato di una grande ironia, Julian è un giovane esperto di meccatronica che verrà assunto al Fürstenhof come nuovo chauffeur. Nato e cresciuto in una famiglia molto numerosa, il ragazzo ha una grande sensibilità e amore per la famiglia: caratteristiche che gli hanno sempre permesso di fare una buona impressione sia ai propri clienti sia alle donne…

Non c’è dunque da stupirsi se – appena arrivato al Fürstenhof – Julian troverà subito un nuovo interesse amoroso: Eleni! Conosciutisi in circostanze tutt’altro che romantiche, i due legheranno velocemente e ben presto il giovane autista inizierà a provare nei confronti della bella Schwarzbach molto più che una semplice simpatia…

Sembra dunque che Julian sarà destinato ad essere il classico “terzo incomodo” nel rapporto tra i due protagonisti Eleni e Leander nella diciannovesima stagione di Tempesta d’amore!

Tempesta d’amore, casting news: Tim Borys interpreta Julian Specht

Il personaggio di Julian Specht verrà interpretato da Tim Borys, artista svizzero-tedesco classe 1991. Figlio d’arte, il giovane attore è nato e cresciuto a Zurigo, salvo poi formarsi professionalmente a New York, dove ha frequentato una scuola di recitazione. È stato però in Europa che Borys ha collezionato la maggioranza delle sue esperienze a livello lavorativo.

L’ingresso a Tempesta d’amore di Tim Borys nei panni di Julian Specht avverrà nel corso della puntata 4046, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 6 giugno. E tutto lascia intendere che per lui sia in arrivo destinato un posto nel cast fisso della soap.

Chiudiamo con le parole dell’attore sul suo personaggio:

Julian è un uomo d’azione. Affronta problemi di qualsiasi natura con il pragmatismo di un meccanico d’auto e la sensibilità di un ragazzo cresciuto in una famiglia numerosa. Sa quello che vuole e, nonostante il rispetto verso i superiori, non si lascia intimidire dalle gerarchie.

