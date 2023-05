Tempesta d’amore: Erik scopre che Ariane non è incinta! | Puntate italiane

Per mesi tutti i suoi intrighi hanno colpito nel segno, permettendole di andare vicina al trionfo definitivo. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) vedrà le sue bugie smascherate una dopo l’altra… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane torna al Fürstenhof

Nelle puntate di Tempesta d’amore appena andate in onda da noi in Italia abbiamo assistito al clamoroso arresto di Ariane, che è stata trascinata via dalla polizia proprio durante il suo attesissimo matrimonio con Robert Saalfeld (Lorenzo Patané).

Grazie all’intervento di Christoph (Dieter Bach), verrà infatti recuperato il clamoroso video in cui Ariane ammette il tentato omicidio dell’ex marito Karl (Stephan Käfer): una prova sufficiente per mandare la dark lady dietro alle sbarre… oppure no?

Ebbene, purtroppo sarà presto per cantar vittoria: quando i Saalfeld penseranno di essersi liberati per sempre della Kalenberg, quest’ultima ricomparirà infatti improvvisamente al Fürstenhof! La polizia sarà infatti costretta a rilasciare Ariane, in quanto nel video non si vede il labiale della donna mentre pronuncia le frasi incriminanti. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik scopre che Ariane non aspetta un figlio da Robert

Ovviamente Werner (Dirk Galuba) e Christoph non potranno credere ad una simile sfortuna, ma avranno ancora un asso nella manica: Karl! Se l’uomo testimoniasse contro l’ex moglie, infatti, nulla eviterebbe a quest’ultima una condanna. Purtroppo, però, è in arrivo l’ennesima delusione…

Per timore di una vendetta della dark lady, il medico rifiuterà infatti di rilasciare una deposizione, facendo così di fatto cadere ogni accusa contro Ariane. Trionfante, quest’ultima proverà dunque a riconquistare Robert, sostenendo di essere stata incastrata da Christoph. Questa volta, però, il suo amato non le crederà…

Ormai certo di avere di fronte una criminale senza scrupoli, Robert ribadirà infatti all’ex fidanzata di non voler più avere nulla a che fare con lei, mentre intende essere presente per loro figlio. Inutile dire che per Ariane si tratterà di un durissimo colpo e la sua disperazione finirà per muovere a compassione anche Erik (Sven Waasner).

Proprio mentre proverà ad aiutare la sua ex, però, Vogt farà un'osservazione fortuita che gli farà capire che Ariane non è affatto incinta! E a quel punto la dark lady dovrà agire senza indugi se non vuole perdere anche la sua ultima arma per il cuore di Robert…