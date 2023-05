Tempesta d’amore: Constanze fa un patto col diavolo per la carriera! | Puntate italiane

È giovane, intelligente e talentuosa… ma anche molto ambiziosa! Già costretta in passato a mettere da parte i propri interessi per una questione etica, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) deciderà di fare la scelta opposta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze cerca un nuovo lavoro

Quando è entrata in scena – ormai parecchio tempo fa – Constanze è subito apparsa come una giovane donna sicura di sé e dotata di grande talento, ma pochi scrupoli. Se fino a qualche mese fa la ragazza avrebbe fatto qualunque cosa per la carriera, però, l’incontro con Paul (Sandro Kirtzel) l’ha cambiata…

Spinto dai suoi solidi principi morali, Lindbergh ha infatti costretto la compagna a rinunciare ad un’importante occasione professionale che avrebbe rischiato di sporcare la sua fedina penale. Una scelta che ha non solo precluso alla von Thalheim una grande chance, ma che le ha creato terra bruciata intorno.

È stato così che Constanze è stata costretta a reinventarsi professionalmente lavorando per Christoph (Dieter Bach): una mansione per cui si sente però sprecata. E così la giovane avvocatessa deciderà di cercarsi un nuovo impiego…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze decide di difendere Ariane

Dopo aver cercato invano per settimane intere l’occasione giusta, nelle prossime puntate italiane della soap la von Thalheim riceverà una grande notizia: è arrivata alla selezione finale per una posizione di grandissimo rilievo. Purtroppo, però, non sarà l’unica…

Constanze scoprirà infatti di avere una “rivale” che rischia di soffiarle il posto grazie ad un importante caso giuridico da lei seguito. Il risultato? Pronta a tutto pur di ottenere la posizione, la von Thalheim si metterà alla ricerca di un caso sufficientemente eclatante da farle guadagnare i punti necessari. E la ricerca non durerà a lungo…

Eh sì, perché Constanze si renderà conto di avere sotto il naso l’occasione – o meglio, la persona – perfetta: Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). E così, pur di ottenere il lavoro dei suoi sogni, la von Thalheim non esiterà a stringere un vero e proprio patto col diavolo, accettando di difendere la dark lady in tribunale e salvarla da accuse pesantissime, nella speranza di riuscire ad impressionare il proprio datore di lavoro.

La ragazza riuscirà effettivamente a far scagionare Ariane? E che conseguenze ci saranno nei rapporti con i propri cari, Paul in primis?