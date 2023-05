Tempesta d’amore: Erik decide di ufficializzare la relazione con Ariane! | Puntate italiane

Un colpo di scena davvero inaspettato sta per sconvolgere gli equilibri in quel del Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore rinascerà infatti a sorpresa la storica coppia dark formata da Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Erik Vogt (Sven Waasner). Non tutto, però, è come sembra… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane fa credere a Erik di amarlo

Quello tra Erik ed Ariane è stato indubbiamente un grande amore. Amore che non è mai del tutto scomparso… almeno per l’uomo! Se la Kalenberg ha da tempo perso la testa per Robert (Lorenzo Patané), Vogt non ha invece mai dimenticato la sua ex…

Non c’è dunque da stupirsi se – quando Ariane tornerà al Fürstenhof dopo il proprio arresto e l’annullamento del suo matrimonio con Saalfeld – Erik non potrà fare a meno di provare pietà per la dark lady e si riavvicinerà a lei. E sarà proprio in queste circostanze che Vogt scoprirà che la donna non è mai stata incinta di Robert…

Il risultato? Terrorizzata all’idea che l’ex complice possa smascherarla, Ariane non esiterà a sfruttare i suoi sentimenti per lei, lasciandogli credere di non aver mai smesso di amarlo. E a quel punto le difese di Erik crolleranno, portandolo diritto tra le braccia della perfida dark lady…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik vuole tornare insieme ad Ariane

Al settimo cielo per la felicità, Vogt non si renderà conto che la sua amata lo sta solo usando e si convincerà che la donna lo ami davvero e voglia tornare insieme a lui. Una situazione che la dark lady non esiterà a sfruttare…

Dopo averlo convinto a tenere nascosta la loro relazione per non compromettere il suo piano di conquistare il Fürstenhof (sostenendo di voler poi guidare l’hotel insieme a lui), Ariane chiederà a Erik di impedire che Robert restituisca a Werner (Dirk Galuba) le azioni che quest’ultimo aveva ceduto al figlio.

Ebbene, completamente accecato dai sentimenti per la Kalenberg, Vogt si piegherà alle richieste di quest’ultima e proverà in tutti i modi ad impedire l’appuntamento dei Saalfeld dal notaio. Tutto, però, risulterà inutile…

Il risultato? Convinto che ormai Ariane non abbia più speranze di mettere le mani sul Fürstenhof, Erik le chiederà di uscire allo scoperto e ufficializzare la loro relazione! E a quel punto la dark lady si troverà con le spalle al muro… Seguici su Instagram.