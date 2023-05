Tempesta d’amore: Ariane torna dalla prigione! Ma Robert… | Puntate italiane

Con Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non è mai detta l’ultima parola! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida dark lady tornerà infatti a sorpresa proprio quando i suoi nemici penseranno di essersi finalmente liberati di lei! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane viene arrestata

Saranno puntate imperdibili quelle in onda nei prossimi giorni sui nostri teleschermi! Tra pochissimo, andrà infatti in scena l’attesissimo (e temutissimo) matrimonio tra Ariane Kalenberg e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). Matrimonio che non avrà l’epilogo sperato (almeno per quanto riguarda la sposa!).

Eh sì, perché – proprio al momento di pronunciare il fatidico “sì” – Robert dichiarerà di non avere nessuna intenzione di sposarsi in quanto ha scoperto che la compagna è una criminale! Christoph (Dieter Bach) riuscirà infatti a procurarsi il video con la confessione di Ariane e a mostrarlo al futuro sposo poco prima delle nozze.

A quel punto per la stessa Ariane sembrerà essere davvero finita: ormai sola contro tutti, la donna verrà trascinata via dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio, sotto gli occhi disgustati di Robert. Quest’ultimo potrà dunque voltare pagina?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane torna al Fürstenhof

Incredulo di fronte alla propria ingenuità, Saalfeld si precipiterà da Werner (Dirk Galuba) e Lia (Deborah Muller) per chieder loro perdono per il proprio comportamento: non solo ha creduto più ad Ariane che a loro, ma ha persino permesso alla dark lady di distruggere i loro rapporti.

Inutile dire che sia la Holle che l’anziano albergatore accetteranno di buon grado le scuse del loro amato e la famiglia potrà dunque tornare unita ed armoniosa come un tempo. L’idillio, però, non durerà a lungo…

Proprio quando i Saalfeld penseranno di essersi per sempre liberati della Kalenberg, quest'ultima ricomparirà infatti improvvisamente al Fürstenhof! Rilasciata per mancanza di prove schiaccianti, la dark lady tornerà infatti all'hotel a cinque stelle nella speranza di convincere Robert della propria innocenza. Questa volta, però, manipolare l'uomo si rivelerà tutt'altro che semplice…