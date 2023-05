Tempesta d’amore: Henning scopre gli intrighi del padre contro Shirin e… | Puntate italiane

Amore e famiglia non sempre sono conciliabili. Lo sa bene Henning von Thalheim (Matthias Zera), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore scoprirà che sono proprio i suoi genitori i responsabili della fine della sua storia con Shirin Ceylan (Merve Çakır)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin lascia Henning

Fin dall’inizio, la relazione di Henning e Shirin è stata in salita: incomprensioni e – soprattutto – gusti e frequentazioni diversi hanno più volte portato i due innamorati vicini a lasciarsi. La vera escalation, però, arriverà con la comparsa dei genitori del sommelier: Heinrich (Ralph Schicha) e Judith (Veronika von Lauer-Münchhofen).

Assolutamente contrari alla relazione del loro unico figlio con una “semplice” cameriera ai piani, i due anziani von Thalheim vedranno la loro opinione rafforzarsi quando Henning rinuncerà ad un’incredibile opportunità professionale per non doversi allontanare dalla fidanzata.

Il risultato? Heinrich affronterà Shirin e le intimerà di lasciare Henning se non vuole rovinargli la vita. Tali parole faranno breccia nel cuore della Ceylan, tanto che quest’ultima troncherà effettivamente la sua relazione con il sommelier. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning torna con Shirin

Disperato, Henning cercherà in ogni modo di convincere la sua amata a tornare sui suoi passi, ma tutto sarà inutile. Shirin ribadirà infatti non voler più stare con lui, giustificando la propria decisione con la presa di consapevolezza di essere incompatibile con il sommelier.

Se davanti all’ex fidanzato la Ceylan si mostrerà determinata, però, in realtà sarà a pezzi. Disperata per aver dovuto lasciare l’uomo che ama alla follia, la ragazza si confiderà dunque con Gerry (Johannes Huth), a cui rivelerà come sono andate davvero le cose. E proprio il fratello di Max (Stefan Hartmann) sarà la chiave per risolvere questa complessa situazione…

Quando si imbatterà in Heinrich, Gerry non potrà infatti fare a meno di rimproverarlo per il suo comportamento, accusandolo di aver distrutto la relazione di Shirin e Henning. Ebbene, quest’ultimo ascolterà casualmente la conversazione, scoprendo così come sono andare realmente le cose. E inutile dirlo, non la prenderà bene…

Dopo aver affrontato i genitori – intimando loro di tenersi fuori dalla sua vita sentimentale – Henning si precipiterà dunque da Shirin, con cui si riconcilierà. Questa volta sarà per sempre?