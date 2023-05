Tempesta d’amore: Josie scopre un intrigo contro Constanze! | Puntate italiane

Si tingeranno di giallo i prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore! Dopo l’arresto di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), al Fürstenhof si scatenerà infatti una vera e propria spy story che finirà per coinvolgere parecchi personaggi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner incastra Ariane

Oltre a seminare terrore e dolore, Ariane Kalenberg è riuscita a fare qualcosa di positivo: far riappacificare nemici giurati come Christoph (Dieter Bach) e Werner (Dirk Galuba). Il comune odio per la dark lady ha infatti prevalso sull’ostilità tra i due albergatori, portandoli a unire le forze.

Determinati a liberarsi una volta per tutte della pericolosa criminale, i due Saalfeld hanno dunque escogitato un intrigo dietro all’altro nella speranza di smascherare la Kalenberg. Peccato solo che quest’ultima sia sempre riuscita a farla franca.

E così, ormai esasperato e preoccupato per l’incolumità della propria famiglia, Werner penserà bene di risolvere a modo suo la questione: rilascerà alla polizia una falsa testimonianza, dichiarando di aver assistito personalmente alla confessione di Ariane riguardo al tentato omicidio dell’ex marito!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie scopre il piano di Christoph contro Werner

Di fronte a prove così schiaccianti, per la dark lady si apriranno finalmente le porte del carcere in attesa del processo vero e proprio. Come prevedibile, però, la donna non si arrenderà… anzi! Forte di un avvocato difensore d’eccellenza – Constanze (Sophia Schiller) – Ariane sarà infatti determinata a smascherare il bluff di Werner…

Inutile dire che quest’ultimo sarà notevolmente preoccupato di fronte alla presenza al Fürstenhof di un’alleata di Ariane. Al contempo, però, avere l’avvocato difensore della propria nemica in casa si rivelerà anche utile…

Christoph – l’unico a conoscenza della non veridicità della testimonianza di Werner – penserà infatti di approfittare del fatto che Constanze vive al Fürstenhof per introdursi nella sua stanza e mettere una cimice nella borsetta della ragazza. In questo modo lui e Werner potranno essere aggiornati sui progressi dell’avvocato e sulla sua strategia di difesa. Qualcosa, però, andrà storto…

Proprio mentre Christoph sarà sul punto di installare la cimice, arriverà infatti Josie (Lena Conzendorf), che capirà immediatamente la situazione. E a quel punto la giovane cuoca si troverà di fronte ad un dilemma morale: denunciare il reato commesso dal suo superiore oppure tacere per favorire l’incriminazione di Araine? Seguici su Instagram.