Tempesta d’amore: Merle conosce Gerry… e scoppia l’amore! | Puntate italiane

Un momento cruciale è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo assisteremo infatti all’ingresso in scena di un personaggio destinato a cambiare per sempre la vita di due dei personaggi più amati della soap: Gerry Richter (Johannes Huth) e Shirin Ceylan (Merve Çakır)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry finge di amare Josie

Da quando è arrivato al Fürstenhof, Gerry non ha avuto dubbi: è Shirin la donna della sua vita! Purtroppo, però, quest’ultima – pur essendo profondamente legata al ragazzo – ha spiegato chiaramente di non ricambiare i sentimenti del fratello di Max (Stefan Hartmann).

Benché con il cuore a pezzi, Gerry ha non solo accettato la situazione ma ha continuato a rimanere accanto alla sua amata, sostenendola in ogni momento e persino aiutandola a risolvere i suoi problemi sentimentali con Henning (Matthias Zera).

È stato proprio per amore della Ceylan che il giovane Richter ha accettato di fingersi fidanzato con Josie (Lena Conzendorf), mettendo a dura prova la propria necessità di essere sempre sincero e onesto. Quello che però il ragazzo ignora è che presto per lui arriverà una donna che lo ama davvero…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Merle si innamora di Gerry

Siamo parlando di Merle Finow (Michaela Weingartner), una giovane donna in carriera che verrà al Fürstenhof insieme al suo cavallo – Don Chisciotte – per prendersi una pausa dalla propria stressante vita di città. Ebbene, appena arrivata la ragazza si imbatterà in Gerry, che la aiuterà a ritrovare il suo destriero e a legare con lui. Non saranno però solo le doti di Richter con gli animali a impressionare la nuova arrivata.

Abituata ad una vita frenetica incentrata sulla carriera, Merle resterà infatti affascinata dalla semplicità e spontaneità con cui Gerry vive e inizierà a trascorrere sempre più tempo il suo nuovo amico, finendo per innamorarsene!

E Gerry? Anche il giovane stalliere del Fürstenhof sembrerà aver trovato nella Finow molto più che un’amica, tanto da decidere di buttarsi in questa avventura per lui totalmente nuova. Sarà questo l’inizio di una storia d’amore destinata a cambiare per sempre non solo le vite dei diretti interessati, ma anche di Shirin!

Vedere Gerry tra le braccia di un'altra porterà infatti la Ceylan ad aprire gli occhi su quanto prova veramente nei confronti del suo "miglior amico"…