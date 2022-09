Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: sentimenti inaspettati per VANESSA

Proprio quando per loro sembrava ormai arrivato il momento del lieto fine, tutto cambierà. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, le imminenti nozze di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stefan Hartmann) verranno infatti messe in pericolo a causa di un evento inaspettato: la ragazza si innamorerà di un altro… anzi di un’altra! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Carolin si innamora di Vanessa

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Max e Vanessa stanno insieme ormai da parecchio tempo e sembrano aver raggiunto un equilibrio perfetto. Nei mesi a venire, però, questa coppia si troverà ad affrontare delle durissime prove che – dopo un iniziale terremoto – finiranno per cementarla ancora di più.

Nella prossima stagione della soap, i due innamorati decideranno dunque di compiere il grande passo e convolare a nozze. Una decisione che sarà contagiosa! Aiutando il nipote coi preparativi del matrimonio, Michael (Erich Altenkopf) verrà infatti sopraffatto dall’entusiasmo e chiederà alla neofidanzata Carolin di sposarlo!

Ebbene, dopo un iniziale tentennamento, lei accetterà e si lancerà insieme a Vanessa nei preparativi di un doppio matrimonio. Le due donne inizieranno dunque a trascorrere sempre più tempo insieme, scoprendo un’affinità inaspettata che andrà oltre l’amicizia. E così ben presto Carolin aprirà gli occhi di fronte all’incredibile verità: si è innamorata di Vanessa!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Carolin si dichiara a Vanessa

Sconvolta da quei sentimenti inaspettati, inizialmente la Lamprecht proverà in tutti i modi a reprimerli e a concentrare tutte le sue energie sulla sua relazione con Michael. Alla Sonnbichler, però, non sfuggirà il repentino cambio di atteggiamento dell’amica nei suoi confronti…

E così, messa sempre più sotto pressione da Vanessa, Carolin capirà di non poter più mentire e confesserà a quest’ultima di essersi innamorata di lei. Una dichiarazione che, come prevedibile, lascerà la Sonnbichler a bocca aperta.

Dopo averle spiegato di non ricambiare i suoi sentimenti, Vanessa prenderà dunque le distanze dall’amica e si concentrerà sul suo matrimonio con Max. Non ci vorrà però molto prima che i cammini delle due donne tornino ad incrociarsi…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa bacia Carolin

Il destino vorrà infatti che Carolin venga chiamata a sostituire l’insegnante di equitazione con cui Vanessa aveva prenotato una lezione e, nonostante qualche tentennamento iniziale, la Sonnbichler accetterà di avere la sua spasimante come istruttrice.

Ebbene, a dispetto delle premesse, le due trascorreranno dei momenti bellissimi insieme, ritrovando quella sintonia e quella complicità che avevano reso speciale la loro amicizia. Quando però concluderanno la giornata con un picnic, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato…

Dopo aver inavvertitamente sfiorato l’amica, Vanessa verrà infatti sopraffatta da dei sentimenti inaspettati tanto da baciare Carolin! Un gesto di cui la Sonnbichler si pentirà immediatamente, tanto da sostenere che il bacio sia partito unicamente dalla Lamprecht e di amare profondamente Max. La ragazza riuscirà a fare chiarezza nel proprio cuore prima delle nozze con Richter?

(Puntate 3909-15, in onda in Germania dall’11 al 19 ottobre 2022)