Tempesta d’amore: Shirin folle di gelosia per Merle e Gerry! | Puntate italiane

Per mesi ha respinto ogni suo tentativo di conquistarla, ma vederlo tra le braccia di un’altra cambierà tutto. Stiamo parlando di Shirin Ceylan (Merve Çakır), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si renderà conto di vedere in Gerry Richter (Johannes Huth) molto più che il suo migliore amico… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Merle e Gerry si avvicinano

Certo fin dal loro primo incontro di aver trovato la donna della sua vita, Gerry non ha lasciato nulla di intentato pur di conquistare Shirin. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. Benché legatissima al giovane Richter, la Ceylan ha infatti continuato a vedere in lui “solo” il proprio migliore amico, tanto da iniziare una relazione con Henning (Matthias Zera).

Come sappiamo, Gerry ha affrontato la situazione con grande signorilità, accettando non solo di farsi da parte, ma arrivando a sostenere la sua amata in ogni situazione… persino nella sua storia d’amore con Henning! Un nuovo ingresso, però, cambierà tutto…

Stiamo parlando di Merle Finow (Michaela Weingartner), una giovane donna in carriera che verrà al Fürstenhof per prendersi una pausa dalla sua frenetica vita di città. E sarà proprio Gerry a guidarla in questa “avventura”, conquistando la ragazza con la propria genuinità e spontaneità. Starà scoppiando l’amore?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin gelosa di Merle

Ebbene, la risposta è “sì”! Merle e Gerry troveranno infatti subito una grande intesa, che si trasformerà infatti velocemente in qualcosa di molto più che una semplice amicizia. E la cosa non passerà inosservata…

Se Josie (Lena Conzendorf) chiuderà la sua finta relazione con Richter per lasciare a quest’ultimo campo libero con la Finow, ci sarà invece chi prenderà benissimo la novità: Shirin! La scoperta che Gerry sta corteggiando un’altra donna spiazzerà infatti la Ceylan, portandola a reagire decisamente male.

Il motivo? Ufficialmente la ragazza sosterrà di essere solo preoccupata che Merle possa spezzare il cuore di Gerry, ma in realtà le motivazioni sono ben altre: è gelosa! Eh sì, avete capito bene: Shirin non riuscirà a sopportare l’idea che il “suo” Gerry possa essersi innamorato di un’altra e tantomeno gradirà la vista dei due “piccioncini” insieme.

Sarà questo l’inizio di uno dei triangoli più emozionanti delle ultime stagioni di Tempesta d’amore! Seguici su Instagram.